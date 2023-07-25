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Alman iş dünyasında güven geriliyor

Almanya'da Ifo İş Ortamı Güven Endeksi, temmuz ayında da düşüşünü sürdürerek 87.3 puana geriledi.

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Alman iş dünyasında güven geriliyor

Almanya’da iş dünyasının ekonomiye güvenini yansıtan Ifo endeksi temmuz ayında art arda üçüncü ayda gerileyerek 87.3 seviyesinde açıklandı.

Endeks, resesyondan çıkma mücadelesi veren Avrupa’nın en büyük ekonomisi için toparlanma sürecinin uzun olabileceğine işaret etti.

Reuters anketine katılan ekonomistler, verinin temmuzda 88 seviyesinde olacağını tahmin ediyorlardı.

Almanya’nın Ifo güven endeksi haziran ayı için 88.5’den 88.6’ya revize edildi.

Almanya ekonomisi bu yılın başında art arda iki çeyrekte daralarak teknik resesyona girmişti. (REUTERS)

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