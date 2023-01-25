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Alman iş dünyasının ekonomiye güveni ocakta yükseldi

Almanya'da iş dünyasının ekonomiye güvenini ölçen Ifo endeksi bir önceki aya göre 1,6 puan artarak ocakta 90,2'ye çıktı.

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Alman iş dünyasının ekonomiye güveni ocakta yükseldi

Almanya’da iş dünyasının ekonomiye güvenini yansıtan Ifo endeksi enflasyonun gerilemesi ve ekonomik görünümün iyileşmesiyle ocak ayında beklentilere paralel olarak 90,2​ seviyesine yükseldi.

Almanya’nın Ifo güven endeksi aralık ayında 88,6 olarak açıklanmıştı.

Reuters anketine katılan ekonomistler verinin 90,2​​ seviyesinde gerçekleşmesini öngörüyorlardı. (REUTERS)

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