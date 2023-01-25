Alman iş dünyasının ekonomiye güveni ocakta yükseldi
Almanya'da iş dünyasının ekonomiye güvenini ölçen Ifo endeksi bir önceki aya göre 1,6 puan artarak ocakta 90,2'ye çıktı.
Almanya’da iş dünyasının ekonomiye güvenini yansıtan Ifo endeksi enflasyonun gerilemesi ve ekonomik görünümün iyileşmesiyle ocak ayında beklentilere paralel olarak 90,2 seviyesine yükseldi.
Almanya’nın Ifo güven endeksi aralık ayında 88,6 olarak açıklanmıştı.
Reuters anketine katılan ekonomistler verinin 90,2 seviyesinde gerçekleşmesini öngörüyorlardı. (REUTERS)