Alman yazılım şirketi SAP 3 bin kişiyi işten çıkaracak

Son dönemde binlerce kişiyi işten çıkaran Alphabet, Amazon.com, Microsoft Corp gibi teknoloji şirketlerinden sonra şimdi de Alman yazılım şirketi SAP, dünya genelindeki çalışanlarının yüzde 2.5'ini işten çıkarmayı planladığını açıkladı.

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Maliyetleri düşürmeye ve bulut veri teknolojisi birimine odaklanmaya çalışan Alman yazılım şirketi SAP, dünya genelinde çalışanlarının yüzde 2.5’ini, yani 3 bin kişiyi işten çıkarmayı ve anket yazılımları üreticisi iştiraki Qualtrics’teki çoğunluk hisselerinin satışını değerlendirmeyi planladığını açıkladı.

SAP bu planıyla son dönemde binlerce kişiyi işten çıkaran Alphabet, Amazon.com, Microsoft Corp gibi teknoloji şirketlerinin arasına katıldı.

TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİNDE İŞTEN ÇIKARAN ÇIKARANA

Amazon’un CEO’su Andy Jassy, 5 Ocak’ta yaptığı açıklamada daha önce açıklanmış olan iş gücünün azaltılması kapsamında işten çıkarmaların 18 bin kişiyi aşacağını ifade etmişti.

Microsoft Corp, 19 Ocak’ta 10 bin kişiyi işten çıkaracağını açıklamıştı.

Google’ın çatı şirketi Alphabet’in CEO’su 20 Ocak’ta çalışanlarına gönderdiği notta Alphabet’in 12,000 kişiyi işten çıkaracağını açıklamıştı.

Facebook’un çatı şirketi Meta ve Twitter gibi diğer teknoloji şirketleri de geçen yıl binlerce kişiyi işten çıkarmıştı.

SAP 2018’de 8 milyar dolar karşılığında satın aldığı ve 2021’de yaklaşık 21 milyar dolar değerlemeyle halka arz edilen Qualtrics’teki yüzde 71 hissesini satma sürecini de başlattı.

Anket yazılımı sağlayıcısı Qualtrics piyasa değeri şu anda 7 milyar dolar. (REUTERS)

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