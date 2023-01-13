Almanya 2022’de beklentilerin üzerinde büyüdü

Alman ekonomisi 2022 yılında enerji krizinden etkilense de tüketici harcamalarının etkisiyle beklentilerin üzerinde büyüme kaydetti.

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Almanya Federal İstatistik Ofisi’nin (Destatis) açıkladığı verilere göre, Almanya’nın GSYH’si piyasa beklentilerinin üzerinde 2022 yılında yüzde 1,9’lık artış kaydetti. Böylece Alman ekonomisi enerji krizi nedeniyle 2021'deki yüzde 2,6 büyümenin üzerine çıkamadı.

Piyasa beklentisi ise ekonominin geçen yıl yüzde 1,8 büyümesi yönündeydi.

Destatis Başkanı Ruth Brand, konuya ilişkin değerlendirmesinde, 2022’de Almanya’daki genel ekonomik durumun Ukrayna’daki savaşın sonuçlarından ve aşırı yüksek enerji fiyat artışlarından etkilendiğini belirterek, “Ciddi malzeme kıtlığı, Covid-19'un etkisi, yükselen fiyatlar ve nitelikli işçi sıkıntısına rağmen Alman ekonomisi 2022'de iyi performans göstermeyi başardı” ifadesini kullandı.

GSYH’nin 2022’de, Covid-19 krizinin başlamasından önceki yıl olan 2019’a göre yüzde 0,7 daha yüksek olması dikkati çekti.

BÜYÜMEYİ TÜKETİCİ HARCAMALARI DESTEKLEDİ

Yüzde 7,9’luk rekor enflasyon nedeniyle satın alma gücünde yaşanan kayba rağmen geçen yıl yüzde 4,6 artan tüketici harcamaları Almanya’nın 2022’deki büyümesinin arkasındaki ana itici güç oldu.

Kamu harcamaları yüzde 1,1 artarken, inşaat harcamaları artan borçlanma maliyetleri ve teslimat darboğazları nedeniyle yüzde 1,6 azaldı. İhracat yüzde 3,2 ve ithalat yüzde 6,7 arttı.

Ayrıca şirketler geçen yıl makine ve araç gibi ekipmanlara yüzde 2,5 daha fazla yatırım yaptı.

BÜTÇE 3 YILDIR AÇIK VERİYOR

Destatis verilerine göre, Almanya’da istihdam, geçen yıl bir önceki yıla göre 589 bin artarak 45,6 milyon kişiye yükseldi.

Almanya’daki yükselen faizler, geçen yıl hazinenin yüksek bütçe açığına neden oldu. Federal devlet, eyaletler, belediyeler ve sosyal sigortalar 2022’yi 101,6 milyar euro (2021'de 134,3 milyar euro açık) açıkla kapattı.

Bütçe açığı ülkenin GSYH'sinin yüzde 2,6’sına denk geldi. 2022’de Alman kamu bütçesinin art arda 3 yıldır “kırmızıda” olması dikkati çekti.

ENFLASYON YÜZDE 7,9’A GERİLEDİ

Uzmanlar, Rusya-Ukrayna savaşının genişlemesinin ve Almanya’nın en önemli ticaret ortağı Çin’de tedarik zincirlerinin yeniden aksamasına yol açabilecek mevcut Covid-19 dalgasının Alman ekonomi için riskler arasında yer aldığını belirtiyor.

Almanya’da yıllık enflasyon ise düşen enerji fiyatları ve hükümetin hane halkı enerji faturalarını bir defaya mahsus ödemesi nedeniyle aralıkta art arda düşüşünü ikinci aya taşıyarak yüzde 7,9 oldu.

Destatis, tüm veriler henüz belli olmasa da, geçen yılın 4. çeyreğinde büyümenin yüzde sıfır olacağını işaret etti. Destatis, geçen yılın son çeyreğine ilişkin verileri 30 Ocak 2023’de açıklayacak.

2022 yılı GSYH’ye ilişkin detaylı sonuçlar ise 24 Şubat 2023'te duyurulacak. (AA)

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