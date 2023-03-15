Almanya, “ChipMixer”e el koydu

Almanya, karanlık internet olarak da adlandırılan "darknet"te, dünyanın en yüksek cirolu kara para aklama servisi olduğu öne sürülen "ChipMixer"e el koydu.

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Federal Kriminal Dairesinden (BKA) yapılan açıklamada Frankfurt Savcılığına bağlı İnternet Suçlarıyla Mücadele Merkez Ofisi (ZIT) ile darknette dünyanın en yüksek cirolu kara para aklama servisinin kapatıldığı ve yedi terabaytlık verinin yanı sıra yaklaşık 44 milyon avro değerinde Bitcoin’e el koyulduğu ifade edildi.

Açıklamada operasyonun bugüne kadar yapılan en yüksek kripto varlık ele geçirme işlemi olduğu vurgulandı.

Öte yandan Alman medyasına yansıyan bilgilere göre, ChipMixer’in, 2017 yılının ortalarından bu yana faaliyet gösteren ve karıştırma olarak adlandırılan gizleme işlemlerinden sonra tekrar ödeme yapmak üzere öncelikle yasa dışı işlemlerden elde edildiğinden şüphelenilen Bitcoin’leri kabul eden bir hizmet olduğu öne sürülüyor.

Silah ve uyuşturucu kaçakçılarının bu hizmeti, yasa dışı işlemlerden elde edilen dijital para birimi Bitcoin’deki gelirleri temizlemek için kullandıkları iddia ediliyor.

ChipMixer’in 2017’den bu yana yaklaşık 154 bin Bitcoin veya 2,8 milyar avro tutarında kripto varlığı akladığı da iddialar arasında.

İçişleri Bakanı Nancy Faeser konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, “Darknette ciro bakımından dünyanın en büyük kripto para aklama platformunun kapatılması, siber suçlarla mücadelede Alman kolluk kuvvetleri için bir başka büyük başarıdır. Kripto para aklama hizmetleri, özellikle fidye yazılımı saldırıları yoluyla gaspta, suç teşkil eden siber faaliyetlerin önemli bir parçası haline gelmiştir. Bu nedenle, bu soruşturma başarısı özellikle önemlidir.” ifadelerini kullandı. (AA)

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