Almanya ile ABD arasında LNG anlaşması

Alman devletine ait enerji şirketi SEFE, ABD'li Venture Global LNG'den LNG almak için 20 yıllık anlaşma imzaladı.

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Alman devletine ait enerji şirketi Securing Energy for Europe GmbH (SEFE), ABD’li sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) üreticisi Venture Global LNG’den yılda 2.25 milyon ton LNG tedarik etmek için 20 yıllık anlaşma imzaladı.

Dün açıklanan bu anlaşmayla, Almanya’nın Venture Global’den tedarik ettiği yıllık LNG miktarı 4.25 milyon tona ulaşacak ve şirket Almanya’nın en büyük LNG tedarikçisi olacak.

CP2 PROJESİNDEN TEMİN EDİLECEK

İthal edilecek LNG Venture Global’in Calcasieu Pass 2 (CP2) projesinden temin edilecek.

Venture Global LNG’nin CEO’su Mike Sabel, “Venture Global, SEFE ile stratejik ortaklığa başlamaktan ve şirketi Almanya’nın uzun vadeli en büyük LNG tedarikçisi hâline getirmekten çok memnun” dedi.

SEFE, Alman devletinin kontrolündeki entegre bir enerji şirketi. (REUTERS)

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