Almanya’da enflasyon aralıkta beklentilerin altında kaldı
Almanya'da eylülde yüzde 10'a çıkarak 71 yılın zirvesine çıkan enflasyon kasım ayından itibaren yavaşlamaya başlamıştı. Ülkede enflasyon aralık ayında yıllık bazda yüzde 9,6 ile beklentilerin altında kaldı.
Almanya’da diğer Avrupa ülkeleri ile harmonize şekilde hesaplanan tüketici fiyatları aralık ayında yüzde 9,6 ile beklentilerin altında artış kaydetti.
Federal İstatistik Kurumu öncü verilerine göre, tüketici fiyatları aylık bazda yüzde 1,2 geriledi.
Analistler tüketici fiyatlarının aylık bazda yüzde 0,5 düşüş kaydetmesini, yıllık bazda ise yüzde 10,7 yükselmesini bekliyorlardı.
EYLÜLDE 71 YILIN ZİRVESİNE ÇIKMIŞTI
Ülkede ağustosta yüzde 7,9 olan yıllık enflasyon, enerji ve gıda fiyatlarındaki son yükselişle eylülde yüzde 10’a çıkarak 1951’den bu yana görülen en yüksek seviyeye ulaşmıştı.
Ülkede 2022 Ekim’de yüzde 10,4 olan yıllık enflasyon kasımda yüzde 10’a gerilemişti. (REUTERS, SOZCU.COM.TR)