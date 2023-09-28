Almanya’da enflasyon savaştan bu yana en düşük seviyede

Almanya'da enflasyon Rusya-Ukrayna savaşından bu yana en düşük seviyeye indi. Gıda fiyatları ise eylülde enflasyonun en büyük itici gücü olmaya devam etti.

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Almanya'da yıllık enflasyon, eylülde yüzde 4,5'e inerek, Rusya-Ukrayna savaşının başlamasından beri en düşük seviyesine geriledi.

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), fiyat artışlarına ilişkin eylül ayı öncü verilerini açıkladı.

Buna göre, Almanya'da ağustosta yüzde 6,1 olan yıllık enflasyon, eylülde yüzde 4,5'e geriledi. Böylece ülkede enflasyon oranı Rusya-Ukrayna savaşı sonrası en düşük seviyeye geriledi. Savaş öncesi yüzde 4,3 olan enflasyon enerji fiyatlarındaki artışla Ağustos 2022’de yüzde 8,8’e ulaşmıştı.

Piyasalarda beklenti enflasyonun eylülde yüzde 4,6'ya inmesi yönündeydi.

Ülkede enflasyon oranı, aylık bazda ise yüzde 0,3 arttı. AB uyumlu TÜFE de eylülde bir önceki aya göre yüzde 0,2 ve yıllık bazda yüzde 4,3 yükseldi.

Almanya’nın gıda ve enerji hariç tutularak hesaplanan çekirdek enflasyon oranı ağustostaki yüzde 5,5’ten eylülde yüzde 4,6’ya geriledi.

GIDA ENFLASYONDA İTİCİ GÜÇ

Ülkede gıda, aylardır en büyük fiyat belirleyici olarak öne çıkarken, gıda fiyatları, eylülde enflasyonun en büyük itici gücü olmaya devam etti. Fiyatlar eylülde bir yıl öncesine göre yüzde 7,5 ve enerji ürünleri yüzde 1 artış gösterdi.

Analistler, enflasyon oranının 9 avroluk toplu taşıma bilet ve yakıt indiriminin etkisinin artık önceki yılın karşılaştırmasına yansıtılmaması nedeniyle gelecek aylarda da düşmeye devam etmesini bekliyor.

2022 yazında 3 ayla sınırlı olan 9 avroluk bilet ve akaryakıt indirimi tüketici fiyatlarındaki yükselişi geçici olarak yavaşlatmıştı. Ülkede toplu taşımada aylık bilet artık 49 avro olarak uygulanıyor.

ENFLASYON ECB HEDEFİNİN ÜSTÜNDE

Ülkede enflasyon düşmesine rağmen hala Avrupa Merkez Bankası (ECB) hedefinin oldukça üzerinde olması dikkati çekiyor.

ECB, birkaç ay içinde ana faiz oranlarını yüksek enflasyon nedeniyle art arda 10 kez artırırmak zorunda kalmıştı. ECB yüzde 2 enflasyon hedeflerken, banka yönetimi veri durumu gerektiriyorsa daha fazla faiz artırımına karar vereceğini defalarca vurguladı.

Öte yandan, Alman ekonomisi, geçen yılın son çeyreğinde yüzde 0,4 ve yılın ilk çeyreğinde yüzde 0,1 küçülürken, yılın ikinci çeyreğinde büyüme gösterememişti.

Son yıllarda yaşanan Kovid-19 salgını, tedarik zinciri kesintileri ve Rusya-Ukrayna savaşı gibi çok sayıdaki kriz, Alman ekonomisinin zayıf yönlerini su yüzüne çıkarırken, Çin başta olmak üzere birçok ülkenin Almanya’dan ithal ettiği malları daha fazla üretebilmesi ve yüksek enflasyonla artan faizler ekonominin büyümesini zorlaştırıyor. (AA)

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