Almanya’da girişimlerin aldığı yatırım tutarı 2022’de yüzde 43 azaldı

Almanya'da yeni veya genç girişimcilerin kurduğu startup'ların aldığı yatırımlar 2022'de önceki yıla kıyasla yüzde 43 düşerek 9,9 milyar euro oldu.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Denetim ve danışmanlık firması EY, Almanya’daki startup yatırımlara ilişkin raporunu yayımladı. Rapora göre, ülkede yeni veya genç girişimcilerin kurduğu startup’ların geçen yıl topladıkları yatırım 2021’e kıyasla yüzde 43 azalarak 9,9 milyar euro oldu.

2022’de yatırım işlemi sayısı da yüzde 13 düşüşle 1008 olarak kayıtlara geçti.

Almanya’da startup’lar, Covid-19 döneminde paranın ucuz olması ve dijitalleşmenin ivme kazanmasından yararlanarak hızla büyürken, 2021’de toplam 17,4 milyar euro yatırım almışlardı.

BÜYÜMEDEN ÇOK KÂRLILIK VURGUSU

Geçen yıl yükselen faiz oranları, Rusya-Ukrayna savaşı ve ekonomiyi çevreleyen belirsizlik nedeniyle yatırımcıların finansa ulaşmasında zorluklar yaşanmıştı.

EY Almanya ortaklarından Hubert Barth, konuya ilişkin değerlendirmesinde, “Toplam 10 milyar euroyu bulan yatırımlarla 2022, Almanya’daki startup’lar için şimdiye kadarki en başarılı ikinci yıl olacak. Bu yatırımlar; jeopolitik zorlukların, yüksek enflasyonist baskının ve yükselen faiz oranlarının damgasını vurduğu bir zamanda geldi” ifadelerini kullandı.

Barth, sermaye maliyetinin artması ve yeni kurulan şirketlerin değerlemelerinin düşmesiyle yatırımcıların uzun vadeli büyüme vaatlerinden çok kârlılığa daha fazla önem verdiğini, genç şirketlerin buna uyum sağlaması ve kârlılık için net bir yol göstermesi gerektiğini kaydetti. (AA)

İlginizi Çekebilir BioNTech, İngiliz yapay zeka girişimi InstaDeep'i satın alıyor

İlginizi Çekebilir Apple, kendi ekranlarını piyasaya sürmeye hazırlanıyor

İlginizi Çekebilir Almanya gaz arzında 2024 kışına odaklandı