Almanya’da kira artışlarını sınırlama planı

Almanya'da iktidar partisi kira artışlarını sınırlamayı planlıyor. İktidardaki sosyal demokratlar, kiracıların karşı karşıya olduğu maliyetlerle mücadele etmek için yeni tedbirler açıklayacağını söyledi.

Sozcu.com.tr

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Almanya’da iktidardaki Sosyal Demokrat Parti (SPD), ülke genelinde üç yıllık kira artışı sınırlaması önermeye hazırlanıyor.

SPD milletvekili Verena Hubertz, Alman gazete Bild Sonntag’a verdiği demeçte “Nefes alacak bir alan yaratmalıyız. Önümüzdeki üç yıl boyunca kiraları dondurmaya ihtiyaç var” dedi. Hubertz, Başbakan Olaf Scholz’un bugün ülkedeki hayat pahalılığı kriziyle mücadele etmek için alınacak önlemleri açıklayacağını sözlerine ekledi.

KİRA ARTIŞLARI DONDURULACAK

Emlak piyasasını düzenlemeyi amaçlayan mevcut kurallar, kira artışlarını üç yıl içinde yüzde 15-20 arasında sınırlıyor. Almanya’nın koalisyon hükümeti bu sınırı yüzde 11’e indirmeyi kabul etmişti. Ancak SPD bunun yeterli olmadığının sinyalini verdi.

Deutsche Presse-Agentur haber ajansı tarafından görülen bir teklife göre iktidar partisi, talebin çok yüksek olduğu şehirlerde kiraların en fazla yüzde 6 oranında artmasına izin vermeyi, ülkenin geri kalanında ise fiyatları dondurmayı planlıyor.

YAKLAŞIK YÜZDE 60’I KİRADA OTURUYOR

Konut fiyatları Almanya’da geçtiğimiz yıllarda istikrarlı seyrediyordu. Ancak ülkede kiralar bu yıl rekor düzeyde arttı. Alman Federal İstatistik Ofisi’ne göre Almanya’daki 41 milyon hanenin yüzde 60’ına yakını kirada oturuyor.

Almanlar ayrıca, diğer ürünlerde de yüksek fiyatlarla karşı karşıya. Yılın ilk 7 ayında tüketici fiyatlarındaki artışın yüzde 6,2 olduğu ülkede enflasyon Euro Bölgesi ortalamasının da üstünde.

LEİPZİG VE BERLİN’DE HIZLI ARTTI

Ülkenin önde gelen şehirlerinden Berlin ve Leipzig kiraların hızla arttığı bölgeler arasında.

Emlak portalı Immowelt tarafından yapılan bir anket, orta ölçekli şehirlerdeki kiraların da keskin bir şekilde arttığını ortaya koydu. Örneğin Kuzey Ren-Vestfalya’daki Dormagen’de ortalama kiralar geçen yıl yüzde 18 arttı.

Almanya’nın konut piyasası Ukrayna savaşından önce de arz sıkıntısı yaşıyordu. O zamandan bu yana gıda ve enerji enflasyonu hızla yükselirken, yaklaşık 1 milyon Ukraynalı mültecinin gelişi mevcut konut stoku üzerinde daha fazla baskı oluşturdu.

KOALİSYON ORTAĞINDAN İTİRAZ

Öte yandan SPD ile koalisyon ortağı liberal Hür Demokrat Parti (FDP) arasında şimdiden bir çatlak oluşmuş durumda. FDP, artan kiraların esas olarak konut eksikliğinden kaynaklandığını ve bu sorunu daha fazla düzenleme getirmek yerine konut piyasalarını serbestleştirerek çözmek istediğini belirtmişti.

FDP’nin inşaat ve konuttan sorumlu sözcüsü Daniel Föst, hükümetin odak noktasının “inşaat sektörü çökmeden önce inşaat kriziyle mücadele etmek” olması gerektiğini söyledi. Föst, “Ancak daha fazla, daha hızlı ve daha ucuza inşa ettiğimizde yeterli sayıda uygun fiyatlı konut yaratabiliriz” diye ekledi.

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