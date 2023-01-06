Almanya’da perakende satışlar geçen yıl yüzde 0,3 geriledi

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), Almanya'da reel perakende satışların geçen yıl yüzde 0,3 gerilediğini bildirdi.

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Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), Almanya’da reel perakende satışların geçen yıl yüzde 0,3 gerilediğini bildirdi.

Destatis, perakende satışlara ilişkin kasım ayı ve 2022 geçici verilerini açıkladı.

Buna göre, takvim ve mevsimsel etkilerden arındırılmış reel perakende satışlar, kasımda bir önceki aya kıyasla yüzde 1,1 artış gösterdi. Satışlar, 2021’nin kasım ayına göre ise yüzde 5,9 düşüş kaydetti.

Noel alışverişi öncesi kasımda gıda, içecek ve tütün ürünlerine talep düşük olurken, bu ürünlerde perakende satışlar Kasım 2021’e göre reel olarak yüzde 1,3 azaldı.

FİYAT ARTIŞLARI SAYESİNDE 2022’DE REKOR SATIŞ

Destatis öncü verilere göre ise, 2022'de reel perakende satışların bir önceki yıla göre yüzde 0,3 gerilediğini bildirdi.

Nominal olarak ise perakende satışların 2022'de bir önceki yılın yüzde 8,2 üzerinde, rekor seviyede olduğu kaydedildi.

Destatis açıklamasında, nominal ve reel perakende satış verileri arasındaki farkın yüksek fiyat artışlarını yansıttığı belirtildi.

“Efsane Cuma” ve “Siber Pazartesi” gibi satış kampanyalarına rağmen geçen yıl İnternet ve posta yolu ile siparişlerde yüzde 8,1 düşüş görülmesi dikkati çekti.

Almanya'da enerji ve gıda fiyatlarındaki keskin artışlar aylardır özel tüketimi baskılıyor. (AA)

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