Almanya’da sanayi üretimi beklenenden fazla düştü

Almanya'da sanayi üretimi, yüksek enerji fiyatları ve kimya sektöründe üretimin sert düşüş göstermesi nedeniyle Aralık 2022'de yüzde 3,1 ile beklentilerin üzerinde azalış kaydetti.

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Almanya’da sanayi üretimi, yüksek enerji fiyatları ve kimya sektöründe üretimin sert düşüş göstermesi nedeniyle Aralık 2022’de yüzde 3,1 ile beklentilerin üzerinde azalış kaydetti.

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), sanayi üretimine ilişkin aralık ayı geçici verilerini açıkladı.

Buna göre, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi, aralıkta bir önceki aya kıyasla yüzde 3,1 düştü. Piyasalarda sanayi üretimine ilişkin beklenti yüzde 0,7 düşmesi yönündeydi.

Aylık yüzde 0,2 artış olarak açıklanan Kasım 2022 sanayi üretimi verisi de yüzde 0,4 artış olarak revize edildi.

ARA MALI ÜRETİMİ YÜZDE 5,8 AZALDI

Veriler, Aralık 2022’de kasıma göre enerji ve inşaat hariç sanayi üretiminin yüzde 2,1 azaldığını ortaya koydu.

Söz konusu dönemde ara malı üretimi yüzde 5,8 azalırken, tüketim malları üretimi yüzde 0,3 arttı. Sanayi dışında, enerji üretiminde yüzde 2,3 ve inşaatta ise yüzde 0,8 azalış kaydedildi.

Kimya endüstrisinin üretiminde yüzde 11,2’lik keskin bir düşüş görülmesi dikkati çekti.

Destatis açıklamasında, enerji yoğun sanayi kollarında da aralıkta üretimin kasım ayına göre yüzde 6,1 azaldığı belirtildi.

Açıklamada, “Mart 2022’de, Rusya-Ukrayna savaşının başlamasından sonraki ilk ayda (önceki aya göre yüzde 4,2) keskin bir düşüşün ardından sanayi üretimi, yıl boyunca toparlandı ve yılın sonuna doğru yeniden düştü.” denildi.

Sanayi üretimi, 2022’de Rusya-Ukrayna savaşının ekonomik sonuçlarıyla mücadele etmek zorunda kalınmasının etkisiyle bir önceki yıla göre yüzde 0,6 düştü.

ENERJİ YOĞUN SEKTÖRLER ÜRETİMİ YENİDEN KISTI

Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, aralık ayında, kışın ortasında beklenen ekonomik yavaşlamanın sanayide belirginleştiği belirtilerek, “Özellikle enerji yoğun sektörler üretimlerini yeniden kıstı. Bununla birlikte son zamanlarda daha iyimser iş beklentileri, üretim için azalan malzeme kıtlıkları ve dolu sipariş defterleri, kış aylarında ekonomik yavaşlamanın muhtemelen hafif olacağına işaret ediyor” denildi.

ALMAN EKONOMİSİNİN ESKİ BÜYÜME MOTORU TEKLİYOR

ING Almanya Başekonomisti Carsten Brzeski, “Alman ekonomisinin eski büyüme motoru tekliyor ve görünürde bir iyileşme yok. Artan duyarlılık göstergelerinin gösterdiği gibi son zamanlarda iyimserliğin geri dönüşüne rağmen yeni siparişlerdeki keskin düşüş, son aylarda artan stoklar ve yüksek enerji fiyatlarının gecikmeli etkisi, kısa vadeli ekonomik görünüm için hala kötü işaretler veriyor.” ifadelerini kullandı.

VP Bank Başekonomisti Thomas Gitzel de küresel ticaretteki teslimat zorluklarının son zamanlarda önemli ölçüde hafiflemesi nedeniyle özellikle Alman sanayi üretimdeki gerilemenin düşündürücü olduğunu belirterek, “Bunlar çokça lanse edilen resesyonun yan ürünleri.” ifadesini kullandı.

RESESYON KAPIDA

Bu arada, Alman ekonomisi, 2022’nin son çeyreğinde, enerji krizi ve rekor enflasyonun etkisiyle bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,2 küçüldü.

Ekonomistler, Avrupa’nın en büyük ekonomisinin resesyona girdiğini düşünürken, bu yılın ilk çeyreğinde GSYH’nin daha da düşmesini bekliyor.

Teknik resesyon, “üst üste iki çeyrek GSYH’de küçülme yaşanması” olarak ifade ediliyor.

Almanya, 10 yıllık iyi bir ekonomik büyümeden sonra Covid-19 salgınının ilk yılı olan 2020’de 2009’dan beri ilk kez resesyon yaşamıştı.

Almanya’da hükümet, 25 Ocak’ta bu yıl için daha önce yüzde eksi 0,4 olarak açıklanan büyüme beklentisini yüzde 0,2’ye yükseltmişti. (AA)