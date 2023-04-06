Almanya’da şirket iflasları yüzde 24 arttı

Almanya'da martta şirket iflasları, Mayıs 2020'den bu yana kaydedilen en yüksek seviyeye ulaştı. İflas başvuruları şubat ayına göre yüzde 15 artarken, 2022 Mart ayına göre ise yüzde 24 arttı.

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Geçen ay Almanya’da şirketlerin ve ortaklıkların iflas başvuruları, 2022’nin aynı dönemine göre yüzde 24 artarak 959’a yükseldi.

Almanya’da Halle Ekonomik Araştırma Enstitüsü (IWH), iyileşen ekonomik beklentilere rağmen ülkede iflas eden şirket sayısının martta yaklaşık son 3 yılın en yüksek seviyesine ulaştığını bildirdi.

IWH, tarafından açıklanan rapora göre, geçen ay Almanya’da şirketlerin ve ortaklıkların iflas başvuruları, Mart 2022’ye göre yüzde 24 artarak 959’a yükseldi. Böylece iflaslar, Mayıs 2020’den bu yana en yüksek seviyeye çıktı.

İflaslardaki artış, şubat ayına göre de yüzde 15 oldu.

“DÜŞÜK İFLAS SAYILARI GERİDE KALDI”

IWH Yapısal Değişim ve Verimlilik Bölümü Başkanı Steffen Müller, konuya ilişkin değerlendirmesinde, olağanüstü düşük iflas sayılarının olduğu zamanların şimdilik geride kaldığını belirterek, “Pahalı enerji ve malzemeler nedeniyle artan üretim maliyetleri, artan personel giderleri ve faiz oranlarındaki önemli artış şu anda birçok şirkete yük oluyor.” ifadesini kullandı. (AA)

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