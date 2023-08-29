Almanya’da vergi indirimi kararı

Yapısal sorunların ve demografik zorlukların ekonomik büyümeyi frenlediği Almanya'da hükümet ortakları, yüksek faiz gibi ekonomide mevcut sıkıntılara karşı 7 milyar avroluk kurumlar vergisi indirim paketinde uzlaşmaya vardı.

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Almanya’da Sosyal Demokrat Parti (SPD), Yeşiller Partisi ve Hür Demokrat Parti’nin (FDP) oluşturduğu koalisyon hükümeti, zayıflayan Alman ekonomisi için “Ekonomik Büyüme Fırsatları Yasası” olarak adlandırılan paket konusunda 4 yıllık anlaşma sağlayarak politikadaki son çıkmazı aştı. Yasa, ülkede yatırım ve inovasyon için teşvikler oluşturmayı hedefliyor.

Yasada, şirketlere iklim dostu yatırımlar yapma konusunda teşvikler planlanırken, araştırmalara ve şirketlere vergi teşvikleri sağlanması öngörülüyor. Toplamda ise 7 milyar avroluk kurumlar vergisi indirimi düşünülüyor.

Almanya Ekonomi ve İklimi Koruma Bakanı Robert Habeck, konuya ilişkin değerlendirmesinde, ekonomilerin yüksek faiz oranları ve zayıf ihracat gibi zorlu koşullarla çevrildiğini belirterek, “Artık Almanya'ya yatırım yapmanın değerli olduğuna dair sinyaller vermeliyiz” ifadesini kullandı.

NELER YAŞANMIŞTI?

Alman koalisyon hükümetini oluşturan partiler arasında ekonomik ve sosyal politikalar konusundaki anlaşmazlıkların ekonomiyi olumsuz etkilediği ifade edilirken, söz konusu vergi indirimleri hükümetin farklı partiden iki bakanı arasında tartışmalara neden olmuştu.

Aile Bakanı Lisa Paus ile Maliye Bakanı Christian Lindner, çocuk yardımına ilişkin aylardır “ne kadar ek para ayrılması gerektiği” konusunda tartışıyordu.

Lindner’in desteklediği “Ekonomik Büyüme Fırsatları Yasası” daha önce “Temel Çocuk Güvenliği Yasa Taslağı” kapsamında 12 milyar avro talep eden Yeşiller Partisi'nden Aile Bakanı Lisa Paus tarafından engellenmişti.

Paus, düşük gelirli aileler için fonların artırılmasını talep ederken, Lindner yalnızca sınırlı fonun mevcut olduğunu dile getiriyordu.

Bakanlar arasında aylar süren anlaşmazlıkların ardından çocuklara “temel geçim güvencesi” sağlanması konusunda uzlaşmaya dün varılmıştı.

Buna göre, Alman hükümeti, 2025’ten itibaren “Temel Çocuk Güvenliği Yasa Taslağı” kapsamında çocuk yardımı için yaklaşık 2,4 milyar avroluk ek harcama planlayacak.

EKONOMİDE SIKINTILAR YAŞANIYOR

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), verilerine göre, ekonomi, geçen yılın son çeyreğinde yüzde 0,4 ve yılın ilk çeyreğinde yüzde 0,1 küçülürken, yılın ikinci çeyreğinde büyüme gösterememişti.

Kovid-19 salgını, tedarik zinciri kesintileri ve Rusya-Ukrayna savaşı gibi çok sayıdaki kriz, ekonominin zayıf yönlerini su yüzüne çıkarırken, Çin başta olmak üzere birçok ülkenin Almanya’dan ithal ettiği malları giderek daha fazla üretebilmesi ve yüksek enflasyonla artan faizler Alman ekonomisinin büyümesini daha da zorlaştırıyor.

Yavaşlayan küresel büyüme, sanayi üretimdeki düşüş, tüketicilerin yükselen enflasyonla baş etme çabası da Alman ekonomisini olumsuz etkiliyor. (AA)

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