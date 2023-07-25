Almanya’dan 20 milyar Euro’luk çip yatırımı planı

Almanya, gelecek yıllarda çip sektörüne yaklaşık 20 milyar Euro (22.15 milyar dolar) yatırım yapmayı planladığını açıkladı.

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Almanya’da çip alanında Güney Kore ve Tayvan’a bağımlılık konusunda ve tedarik zincirine yönelik endişelerin artmasıyla, ekonomi bakanlığı gelecek yıllarda çip sektörüne yaklaşık 20 milyar Euro (22.15 milyar dolar) yatırım yapmayı planladığını açıkladı.

Bakanlık, söz konusu paranın 2024’ten itibaren İklim ve Dönüşüm Fonu’ndan sağlanacağını ve Avrupa Komisyonu onayından sonra yalnızca bireysel projelere finansman sağlanabileceğini açıkladı.

TAYVANLI ÜRETİCİ ALMANYA’DAKİ TESİSE YATIRIM PLANLIYOR

Bakanlığın açıklamasına göre Tayvanlı çip üreticisi TSMC, Almanya’da çip üretim tesisine yatırım yapmakla ilgileniyor ve bakanlık yatırım kararı konusunda TSMC ile yakın temaslarını sürdürüyor. (REUTERS)

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