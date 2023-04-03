Almanya’dan Ernst & Young’a yasak

Almanya’da Wirecard skandalının ardından bu şirketin finansal denetimini yapan Ernst & Young'a ceza geldi. EY, iki yıl boyunca halka açık yeni bir şirketin denetimini üstlenemeyecek.

Sozcu.com.tr

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İngiliz Financial Times’ın konuya yakın kişilere dayandırdığı habere göre, Almanya’nın mali denetim otoritesi Apas, ünlü İngiliz mali denetim şirketi Ernst & Young’ın (EY) borsaya kote şirketlerden yeni bir denetim işi almasını iki yıl süreyle yasakladı.

Apas ayrıca, EY ve beş çalışanına 500’er bin Euro (541 bin dolar) para cezası verdi.

Kararın nedeni ise, EY’nin denetimini üstlendiği ödeme şirketi Wirecard’ın Almanya tarihinin en büyük finansal skandallarından birine imza atması oldu.

Wirecard, şirketin bilançosunda 1,9 milyar Euro’dan fazla paranın kaybolduğunun ortaya çıkmasının ardından ülke tarihindeki en büyük finansal skandalın adresi olmuştu.

EY BİRÇOK MÜŞTERİSİNİ KAYBETTİ

Financial Times'ta yer alan habere göre; EY, skandalın ardından Almanya’da Commerzbank, DWS ve KfW dahil olmak üzere birçok müşterisini kaybetti ve o zamandan bu yana herhangi bir önemli yeni müşteri kazanamadı.

EY, Apas’ın resmi açıklama yapmasından sonra konuya ilişkin açıklama yapacağını söyledi.

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