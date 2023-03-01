Altın fiyatları bugün yükseldi

Altın fiyatları ekonomik belirsizlikler nedeniyle dalgalı seyrediyor. Altının ons fiyatı bugün yüzde 0,51 arttı. Gram altın ise yeni güne de yükselişle başlamasının ardından öğleden önce yüzde 0,36 artışla 1113 liradan işlem gördü.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Altın fiyatlarında hafta başında yaşanan düşüş dün itibariyle son buldu.

Dün gün içinde 1810 doların altına inerek 2023’ün en düşük seviyesini gören değerli metalin ons fiyatı günü yüzde 0,51 artışla günü 1826 dolardan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından öğleden önce yüzde 0,36 artışla 1113 liradan işlem gördü. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1830 lira, Cumhuriyet altını da 7 bin 400 liradan satıldı. Altının ons fiyatı ise 1834 dolardan işlem gördü.

BELİRSİZLİKLER SÜRÜYOR

Dünya genelinde enflasyon baskısı devam ederken, para politikaların yönelik belirsizlikler varlık fiyatlarının yön bulmasını zorlaştırıyor.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz artırımlarına mart, mayıs ve haziran ayındaki toplantılarda 25’er baz puan şeklinde devam etmesi beklenirken, Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) da faiz artışlarına 2024’te de devam ederek, politika faizini tarihinde ilk defa yüzde 4’e çıkaracağı tahmin ediliyor.

Öte yandan Çin’de bugün açıklanan verilere göre imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi’nin (PMI) beklentileri geride bırakarak Kovid-19 salgını öncesi seviyeye çıkması, küresel ölçekte risk iştahının artmasına neden oldu.

Analistler, artan risk iştahının doları baskıladığını belirterek, bugün dünya genelinde imalat sanayi PMI ile Almanya’da enflasyon ve ABD’de inşaat harcamaları verilerinin takip edileceğini kaydetti. (AA)