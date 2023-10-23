Altına kota geldi gümüş ithalatı patladı

Altın ithalatı, seçim öncesi ulaştığı rekor seviyelerden gerilerken, gümüş ithalatı ise eylülde aylık bazda yüzde 234’lük artış kaydetti.

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Tolga UĞUR

Altın ithalatı, cari açığı azaltma hedefiyle getirilen kısıtlamalar nedeniyle gerilerken, gümüş ithalatı, eylül ayında katlandı. Borsa İstanbul Kıymetli Madenler Piyasası verilerine göre eylül ayında 106.8 ton gümüş ithal edildi. Bu veri, 123.1 ton ile rekor kırılan mart ayından sonraki en yüksek ithalat olarak kayıtlara geçti. Aynı zamanda, eylül ayında gümüş ithalatının aylık bazda yüzde 234.7 artmasıyla tarihin en yüksek ikinci aylık verisine ulaşıldı. Yatırım amaçlı kullanımının yanı sıra endüstriyel işlevi de olan gümüşün, 2023 yılının ilk 9 ayındaki toplam ithalatı 671.3 tona çıktı. Aylık verilere bakıldığında gümüş ithalatı, 2023'te ağustos ayı dışında hiç 50 tonun altına inmedi. 2023'ün ilk 9 ayındaki toplam gümüş ithalatı, 833.9 tonluk ithalatın yapıldığı 2022 hariç tüm yılları şimdiden geride bırakmış durumda.

ALTINDA GERİLEME

Gümüş ithalatındaki sıçramanın, bir diğer önemli emtia olan altın ithalatındaki gerilemeye denk gelmesi dikkat çekti. Verilere göre, Türkiye'nin bu yılın ilk 9 ayındaki altın ithalatı 257.3 ton oldu. Ekonomi politikalarına duyulan güvensizlik nedeniyle ocak ayında altın ithalatı 68.3 tona çıkarak tüm zamanların rekorunu kırmıştı. Ancak şubat ayından itibaren getirilen sınırlamaların etkisiyle altın ithalatı eylülde 14.9 tona kadar geriledi. İktidar, yıllıklandırılmış cari açığın 60 milyar dolara dayanarak tarihi seviyelere çıkmasının ardından altın ithalatına şubat ayında sınırlama, ağustosta ise kota getirmişti.

‘Endüstriyel amaçla olabilir'

Altın ve para piyasaları uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk, eylül ayındaki yüzde 234’lük artışla ilgili soruyu “Gümüş ithalatı doğrudan tasarrufla ilgili değil. Başka bir kullanım olabilir. Endüstriyel kullanım amacıyla ithalatta artış yaşanmış olabilir” diye yanıtladı. Gümüş ithalatının Londra Metal Borsası ve İsviçre üzerinden yapıldığını kaydeden Yıldırımtürk, Covid-19 salgının etkisiyle 2020 yılında da ithalatta sıçrama yaşandığını hatırlattı.