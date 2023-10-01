Altında umutlar gelecek yıla kaldı

Güçlü dolar ve ABD tahvillerinin, alternatif yatırımları cazip hale getirmesiyle altın adeta çakıldı. Uzmanlar altının 1.900 doların üzerine çıkması için doların ve tahvil getirilerinin zayıflaması gerektiğini dile getiriyor.

Mehtap ÖZCAN ERTÜRK

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Küresel finans piyasasındaki risklere rağmen altın ‘yatırımcıların sığınağı' olmayı başaramadı ve iki ayın en düşük seviyesine geriledi. Spot altın fiyatı, cuma günü ons başına 1.880 dolar seviyesindeki kritik desteğini bile kırarak 1.848 dolar seviyesinde sona erdi. Böylece 1.939 dolar seviyesinde başladığı eylül ayını yüzde 4.7 (91 dolar) kayıpla tamamladı. Böylece yaklaşık 91 dolarla şubattan bu yana en büyük aylık düşüşü kaydetti. Ons altın sene başından bu yana tüm kazançlarını geri verdi. Altının ons fiyatı son olarak 4 Mayıs'ta 2.085 dolara kadar yükselerek yılın zirvesini görmüştü. Emtia piyasası uzmanlarına göre dolardaki aralıksız yükseliş değerli metal üzerinde baskı yarattı.

ÇİN ETKİSİ DESTEKLEYEBİLİR

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) şahin politikasının bir süredir devam ettirmesi sonucu dolar ve 10 yıllık Hazine tahvil getirileri üçüncü çeyrekte son bir yılın en sert artışını yaşadı. Uzmanlara göre, düşüş trendi devam ederse ve 1.830 desteği de kırılırsa, fiyat 1.800 dolara kadar çekilebilir.

UCity Index'in kıdemli analistlerinden Matt Simpson, altının 1.900 doların üzerine çıkması için doların ve tahvil getirilerinin zayıflaması gerektiğini, bunun da özellikle zayıf enflasyon setiyle ve şahin Fed tahminlerinin azalmasıyla mümkün olabileceğini belirtti. Simpson şu anda bunun pek lası görünmediğini söyledi. HDFC Securities Emtia ve Döviz Müdürü Anuj Gupta ise, yatırımcıların parayı gayrimenkulden altın da dahil olmak üzere diğer güvenli limanlara kaydırmasının beklenmesi nedeniyle Çin'de devam eden gayrimenkul kaygısının da altın fiyatlarını destekleyebileceğini söyledi.

Risklere rağmen güvenli liman olamadı

ABD hükümetinin kapanmasının bile altına sürekli destek sağlayamayacağını belirten Acme Investment Advisors Baş Stratejisti Sugandha Sachdeva “Şaşırtıcı bir şekilde altın, finansal piyasalarda riskten kaçınmanın hakim olduğu bir ortamda bile güvenli liman talebini çekemedi” yorumunu yaptı. Son dönemde altın fiyatları esas olarak reel faiz oranlarından etkileniyor. Uzun vadeli bir yatırım olarak altın olumlu görünüyor ancak çok kısa vadede genellikle hiçbir şey kazandırmıyor.