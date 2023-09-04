Altının fiyatları haftaya yükselişle başladı
Altının gram fiyatı, haftaya yükselişle başlamasının ardından 1.674 lira seviyesinde işlem görüyor.
Cuma günü, dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü önceki kapanışının yüzde 0,2 üzerinde 1666 liradan tamamladı.
Altının gram fiyatı, yeni haftaya da yükselişle başlamasının ardından saat 11.15 itibarıyla önceki kapanışının yüzde 0,5 üzerinde 1674 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 2 bin 750 lira, Cumhuriyet altını da 11 bin 100 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışına göre yüzde 0,2 artışla 1944 dolardan işlem görüyor.
BU VERİLER İZLENECEK
Analistler, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) yılın geri kalanında faiz artırımına gitmeyeceğine ilişkin beklentilerin güçlenmesiyle, altına olan talebin arttığını dile getirdi.
Son dönemde ABD’de açıklanan verilerin, ülkede faiz oranlarının zirveye yaklaştığına dair ipuçları verdiğini belirten analistler, Fed’in, eylül toplantısında politika faizini sabit tutma ihtimaline de kesin gözüyle bakıldığını söyledi.
Öte yandan, Uluslararası Para Fonu (IMF) Birinci Başkan Yardımcısı Gita Gopinath, enflasyonu hedeflenen seviyeye döndürme mücadelesi sürerken küresel faiz oranlarının uzun bir süre yüksek kalmasını beklediklerini ifade etti.
Analistler, bugün veri gündeminin sakin olduğunu ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde’ın konuşmasının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1930 ve 1910 doların destek, 1950 ve 1970 doların direnç konumunda bulunduğunu kaydetti. (AA)