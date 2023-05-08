Ameliyathane önünde platin pazarlığı

‘Sağlıkta devrim’ ürkütücü boyutlara ulaştı. Bazı devlet hastanelerinde, gereken tedaviler hekim veya malzeme eksikliğinden yapılamazken büyük hastanelerde ise bu malzemelerin satışı yapılıyor. Firmalar KDV’li ve KDV’siz ödeme ‘imkanı’ sunuyor.

Deniz Bilici GÖÇMEN

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Sağlık sistemindeki randevu krizi, ilaç krizi, uzun teşhis ve tedavi süreçleri sağlıkçılarla birlikte vatandaşı da zor durumda bırakıyor. Dar gelirli vatandaş ticarileşen sağlık sisteminde birçok ihtiyaca erişemiyor Acil durumlarda hastaneye ulaşmak bile mesele haline gelirken bu engelin aşılması halinde ise sorunlar bitmiyor. Ameliyat gerektiği takdirde devlet hastanelerinin tedarik edemediği malzeme ve cihazlar için özel firmalar devreye giriyor ve vatandaş ücretsiz tedaviye erişmek isterken cebinden binlerce lira çıkabiliyor.

N. isimli bir hastanın yaşadıkları sağlık sisteminin geldiği boyutu gözler önüne serdi. Geçirdiği ev kazası sonucu kolu dirseğinden kırılan N. önce ambulansla İzmir Seferihisar Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Orada yetersizlikten dolayı müdahale edilemeyince sevki için Urla Devlet Hastanesi'nden ambulans talep edildi. Urla'dan ambulans gönderilemeyince hastanın yakını, bir taksi ile hastayı Dokuz Eylül Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne götürdü. Burada acil servisten girişi yapılan hastanın ameliyat olması gerektiği belirtilerek yatışı yapıldı. Hasta ameliyathaneye götürüldüğünde, ameliyatı yapacak doktorlardan biri olan ortopedi cerrahı, parçalı kırık olduğu için hastanın kolunda bazı malzemeler kullanmaları gerektiğini ve bunların bazılarını SGK'nın karşılamadığını hasta yakınına iletti.

KDV'Lİ-KDV'SİZ ÖDEME

Malzeme kullanımı için hasta yakınının onayının alındığı bu süreçte malzemelerin karşılandığı firma yetkilisi de ameliyatta bulunabiliyor. Ameliyat sonrasında ödeme, fatura talebine göre KDV'li veya KDV'siz fiyat öneren firma yetkilisine yapılıyor. Genel Sağlık-İş Sendikası Genel Başkanı Dr. Derya Uğur, maalesef sürecin böyle işlediğini belirtirken, ticarileşen sağlık sisteminin geldiği boyuta dikkat çekiyor.

‘Fatura istiyorsanız yüzde 18 KDV eklenir'

Bazı operasyonlarda malzeme tedarikini sağlayan medikal firma yetkilileri, ameliyata girebiliyor ve gerekli malzemeleri o anda cerrahlara temin ediyor. Ameliyat bittiğindeyse kullanılan malzemeler ve fiyatlarıyla ilgili hasta yakınına bilgi veren firma yetkilileri, ödemeye ilişkin bilgilendirme yapıyor. N. isimli hastanın yakınına nakit ya da EFT ile ödeme yapılabildiğini aktaran firma yetkilisi, kendisinden fatura talep edildiğinde ise “O zaman verdiğimiz fiyata yüzde 18 KDV eklenir” diye yanıt veriyor. Sağlığa ulaşmanın zorlaştığı bugünlerde, hastanelerde adeta pazarlık yapılıyor.

Sağlıkta ‘ticari' dönüşüm

İktidarın politikalarının sağlık sistemini bu hale getirdiğine işaret eden Genel Sağlık-İş Sendikası Genel Başkanı Dr. Derya Uğur, sürecin ‘maalesef' bu şekilde işlediğini kaydetti. Sağlıkçıların, malzeme tedarikinde sorun olduğu için tedavi sürecini kendi çabalarıyla ilerlettiğini belirten Uğur, “Sağlıkta dönüşüm dediklerinin sonucu işte bu oldu. Maalesef hastalar ve hasta yakınları, devlet hastanelerinde özel firmalarla muhatap olmak zorunda kalıyor” diye konuştu. Sağlığın ticarileştiğini vurgulayan Dr. Uğur, “Hep söylüyoruz; sağlığın eşit ve ulaşabilir olması gerekiyor” ifadelerini kullandı.