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Amme alacakları kapsamında ‘borcu yoktur’ belgesi aranmayacak

Deprem nedeniyle amme alacakları kapsamında 'borcu yoktur' belgesi temmuz ayı sonuna kadar aranmayacak.

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Amme alacakları kapsamında ‘borcu yoktur’ belgesi aranmayacak

Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremler nedeniyle amme alacakları kapsamında ‘borcu yoktur’ belgesi 31 Temmuz’a kadar aranmayacak.

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın (GİB) Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan tahsilat genel tebliğinde değişiklikler yapan tebliğiyle, Tahsilat Genel Tebliği Seri: A Sıra No: 1’in “Amme alacağı ödenmeden yapılmayacak işlemler ile işlem yapanların sorumlulukları” başlıklı bölümüne bir paragraf eklendi.

Ek paragrafla; “Vadesi geçmiş borcun bulunmadığına ilişkin belge aranılması zorunluluğu, 6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremler nedeniyle 31 Temmuz 2023 tarihine kadar yapılacak ödemeler için aranılmayacaktır” ibaresi bölüm metnine eklendi. (REUTERS)

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