Ankara’da simit zammı: Yarından itibaren geçerli olacak
Ankara'da 23 Ocak 2023 Pazartesi itibarıyla 100 gram simit 7 TL'den satılacak. Ankara Simitçiler Odası Başkanı Savaş Delibaş, zammın nedeni olarak girdi maliyetlerindeki artışı gösterdi.
Ankara Simitçiler Odası Başkanı Savaş Delibaş, Başkent'te simidin yarından itibaren 7 TL'den satılacağını açıkladı.
Delibaş, “Pazartesi günü Ankara'da 100 gramlık simit 7 TL. Doğalgazın yüzde 164 zamlanması, elektriğin yüzde 200 zamlanması, un fiyatlarının tekrardan yüzde 20 – yüzde 30 zam yemesi, susam fiyatının hareketlenmesi, kiraların artış göstermesi ve asgari ücretin yüzde 65 zamlanmasından dolayı Ankara simidi 7 lira olmuştur” dedi.
Savaş Delibaş, daha önce yaptığı açıklamada, hammaddeye yüzde 200'ün üzerinde zam geldiğini belirtmiş ve ocak ayında simide zam yapılacağını duyurmuştu. Delibaş, dün yaptığı açıklamada, Başkent'te simidin yarından itibaren 7 TL'den satılacağını bildirdi. (ANKA)