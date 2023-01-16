Antalya’da 3 yıl önce 600 bin TL olan daire 5 milyonun üzerine çıktı

Antalya Mali Müşavirler Odası Yönetim Kurulu Başkanı Sacittin Hancıoğlu, kentteki konut ve kira artışlarına yönelik değerlendirmeler yaptı ve fiyatların geldiği son seviyeyi açıkladı.

İsmail AKIN

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Antalya Mali Müşavirler Odası Yönetim Kurulu Başkanı Sacittin Hancıoğlu, yaptığı basın açıklamasında Antalya'da son dönemde emlak fiyatların ve kira artışlarına dikkat çekti.

Hancıoğlu; “Son 3 yıl önce 600 bin TL olan bir daire, 5 milyonun üzerine çıktı. Bu durum, emlak fiyatlarını da artırıyor. Özellikle öğrenciler, burada yaşayan halk için artık konut erişilemez hale geldi. Bu noktada dışsal ve içsel krizler kentleri farklı etkiliyor” dedi.

‘BURADA YAŞAYAN HALK İÇİN ERİŞİLEMEZ HALE GELDİ’

“Ülkemiz özellikle komşu ülkelerdeki çatışmalar nedeniyle, ciddi oranda dış göç alıyor” diyen Hancıoğlu, “Özellikle öğrenciler, burada yaşayan halk için artık konut erişilemez hale geldi. Bu noktada dışsal ve içsel krizler kentleri farklı etkiliyor” dedi.

“Özellikle Antalya bir taraftan hem çekici oldu hem de burada yaşayanlar için çok ciddi konuta erişim problemini gündeme getirdi” diyen Hancıoğlu, “Dünyada en yüksek enflasyonuna sahip ülkelerden birinin vatandaşları olarak haftalardır gözümüz kulağımız 2023 asgari ücretindeydi” diye konuştu.

“Tabii bu artışı sadece asgari ücretli değil; işveren, firmalar hatta asgari ücretten yüksek kazananlar da merak ediyordu. Ücret net 8 bin 500 lira olarak açıklandı. Bu da yaklaşık yüzde 55’e yakın bir artışa denk geliyor” diyen Hancıoğlu, şöyle dedi:

“Matematikle arası kötü olmayan herkes bilir ki diğer ücretlerin bu kadar artmaması ücretlerin asgari ücrete yakınsaması anlamına geliyor. Bu duruma kamu çalışanları isyan etti ve refah payı talepleri yinelendi.”

‘ANTALYA’DA BİR DÖNÜŞÜM GÜNDEME GELEBİLİR’

Kentin çok fazla göç aldığını söyleyen Hancıoğlu, “Orta ve aktif yaş grubu elbette burada tutunmaya çalışacak. Kendi bildiği işlerde çalışacak ya da kendi işini yaratıp, yeni sektörlerin oluşmasına da fırsat oluşturabilir. Ekonomik anlamda Antalya’da bir dönüşüm gündeme gelebilir. Şu anda böyle bir dönüşüme başlanmış durumda” dedi.

“Özellikle yabancıların tercih ettiği Hurma- Sarısu bölgelerine gittiğimizde, birçok küçük firma açıldığını görüyoruz” diyen Hancıoğlu, şöyle devam etti:

“Yazılım Mühendisliği, Ev tekstil veya estetik gibi konularda farklı imkanları gözlemleyebiliyoruz.

Bu kadar çok gelen grup bir sektörde çalışacak ve sektörel dönüşümü de beraberinde getirebilecek.

GENÇ NÜFUSU KAYBETME RİSKİ

Eğer konuta erişim, yaşanabilirlik ve yaşam kalitesi anlamında yerel halk erişemezse; mevcut genç nüfusumuzu da kaybedebilme riskini barındırır.

Burada yaşayanların yaşam kalitesini artırarak, konuta erişilebilirliğini sağlamak diğer sektörleri de etkileyecektir.

Aynı zamanda genç nüfusu burada da tutabilecektir ki; biz de gelecekte bu noktada daha sürdürülebilir bir kent olabiliriz. Kendi yerel kültürümüzü ve yerel halkımızı da kaybetmeden farklılıklarımızla büyüyelim.”