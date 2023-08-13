Antalya’da Rus ve Ukraynalılar korsan taksiciliğe başladı

Antalya'ya savaş sonrası gelen Rus ve Ukraynalılardan bazıları yabancı plakalı araçlarıyla kaçak taksicilik yaparken tespit edildi. Alanya'da ise Ukrayna plakalı bir çekici, arıza yapan Ukrayna plakalı otomobili taşırken görüldü.

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Rusya-Ukrayna savaşı sonrası iki ülkeden Antalya’ya yerleşenlerin nüfusu 100 bini aştı. Göç nedeniyle birçok sektörde birçok olumsuzluk da yaşanmaya başladı.

Turizm sektöründe otelcilerin gündeme getirdiği, Rus ve Ukraynalıların evlerini günlük, haftalık apart, pansiyon gibi kayıt dışı kiraya vermesi sorununa, bu kez kaçak taksicilik yapan, hatta yabancı plakalı çekiciyle hizmet verenler eklendi.

KAÇAK TAKSİCİLİK YAPIYORLAR

Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AESOB) Başkanı Adlıhan Dere, yerleşik Rus ve Ukraynalıların kendi aralarında taksicilik yapmaya başladıklarını belirtti.

Dere, “Alanya’daki oda başkanımız bunların kendi transferlerini kendilerinin yaptığını, kendi plakalarıyla cirit attıklarını aktardı. Bizde resimleri de var. Şu an taksicilik de, emlakçılık da yapıyorlar. Kendi aralarında WhatsApp grupları var, bu gruplardan alışverişi, ev kiralamalarını kendileri yapıyor” dedi.

PEK ÇOK SEKTÖRDE KAYIT DIŞI İŞ YAPIYORLAR

Dere, “Türk vatandaşlarına iş bırakmıyorlar. Emlakçılar Odası Başkanımız, bu konuda Vergi Dairesi Başkanlığı ile ciddi bir çalışma yapıyor. Hatta bunlara yönelik baskın ve denetimler de yapılıyor ama kanunların verdiği yetkilere göre uygulanan cezalar çok caydırıcı olmuyor. O yüzden işlerine devam ediyorlar. Bu tür nedenlerle esnafımız mağdur oluyor” diye konuştu.

Ukrayna ve Rusya arasındaki savaş sonrası iki ülkeden yabancı yerleşimin hızlı artığını söyleyen Alanya Şoförler Odası Başkanı Ali Akkaya, “Rusya’dan savaşmamak için, Ukrayna’dan can havliyle geldiler. Belirli parayla geldiler ve ellerindeki kaynakları harcadılar. Kaynaklar bittikten sonra evde kuaförlükten yemek yapıp satmaya, Rus veya Ukrayna plakalı araçlarıyla taksicilikten emlakçılığa hepsi bir arayış içine girdi” dedi.

Bu durumdan ilk başta etkilenen sektörlerden birinin taşımacılık sektörü olduğunu belirten Akkaya, “Bunlar kendi aralarında WhatsApp grubu kurmuş. Buradan haberleşme sağlayıp, taşımacılık yapıyorlar. Hatta Alanya’da bazı sokaklardaki aydınlatma direkleri, otobüs duraklarına taksi için kare kod oluşturup asmışlar. Aslında bunların birçoğunun oturma izin süreleri de bitmiş, araçların giriş çıkış süreleri geçmiş. Denetimler de bunlar çıkıyor. Bağlanan araçlar oldu, trafik para cezaları uygulanıyor” diye konuştu.

ESNEK DAVRANILMASIN

Kaçak taksicilik yapan çok sayıda Rus ve Ukrayna plakalı aracın tespit edildiğini bildiren Ali Akkaya, geçen günlerde çok ilginç bir şeyle karşılaştıklarını belirtti.

Akkaya, “Alanya’da cadde üzerinde Ukrayna plakalı bir çekici, Ukrayna plakalı bir otomobili taşıyordu. Çekici çok ilginçti. Ukrayna plakalı bir çekiciyi, Ukrayna plakalı otomobili çekerken belirledik. Önce sigorta şirketinin göndermiş olabileceği düşünüldü, sonra yasak olduğu belirlendi ve araç bağlandı. Sonra bir daha piyasada gözükmedi. Bu konulara ilişkin esnek davranılmamasını talep ediyoruz” ifadelerini kullandı. (DHA)

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