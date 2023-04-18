Abone Ol

Apple, kart müşterilerine tasarruf mevduatı hesabı sundu

Apple, kart müşterilerine ABD merkezli yatırım bankası Goldman Sachs ile ortaklaşa tasarruf mevduatı hesabı açma imkanı getirildiği açıkladı.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Apple, kart müşterilerine tasarruf mevduatı hesabı sundu

ABD’li teknoloji şirketi Apple, kart müşterilerine, Goldman Sachs bankası ile ortaklaşa tasarruf mevduatı hesabı açma imkanı getirdi.

Şirketten yapılan açıklamada, sunulan yeni hizmet kapsamında müşterilerin yüzde 4,15 faiz getirisi elde edebileceği belirtildi.

Kullanıcıların minimum para yatırma ve ödeme gereksinimi olmadan tasarruf mevduatı hesaplarını doğrudan Apple Cüzdan uygulamasında kolayca kurabileceği ve yönetebileceği kaydedilen açıklamada, uygulama üzerinden hesap bakiyelerini ve kazanılan faizleri kolayca takip edebileceği de bildirildi.

Açıklamada, kullanıcıların istedikleri zaman, herhangi bir ücret ödemeden, bağlı bir banka hesabına veya Apple Cash kartına aktararak para çekebileceği belirtildi. (AA)

Konut satışları martta yıllık yüzde 21,4 azaldıİlginizi ÇekebilirKonut satışları martta yıllık yüzde 21,4 azaldıVanguard: ABD ekonomisinin resesyona girme ihtimali yüksekİlginizi ÇekebilirVanguard: ABD ekonomisinin resesyona girme ihtimali yüksek

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
X Reklam