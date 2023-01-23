Apple üretimde Hindistan’ın payını katlayacak
Apple, Çin'de yaşanan üretim aksamalarına karşı alternatif arayışındayken, Hindistan Ticaret Bakanı Apple'ın üretimi içinde Hindistan'ın payının yüzde 5-7 civarında olduğunu belirterek, "Paylarını yüzde 25'e çıkarmayı hedefliyorlar" dedi.
Hindistan Ticaret Bakanı Piyush Goyal, Apple’ın üretiminin yüzde 5-7’sini oluşturan Hindistan’daki üretim payını yüzde 25’e çıkarmayı planladığını açıkladı.
Apple, Beijing ile Washington arasındaki gerilim ve Çin’deki Covid-19 kaynaklı kısıtlamalar ve tecrit uygulamalarının üretimi aksatmasının ardından Çin’e alternatif arıyordu.
Goyal, bir konferansta yaptığı açıklamada, “Apple, bir başka başarı öyküsü. Apple’ın üretimi içinde Hindistan’ın payı yüzde 5-7 civarında. Yanılmıyorsam, buradaki üretim paylarını yüzde 25’e çıkmayı hedefliyorlar. Hindistan’da üretilen en son modelleri Hindistan’dan piyasaya sürdüler” dedi. (REUTERS)