Apple’dan bir zam daha: En pahalı iPhone fiyatı 87 bin 450 TL’yi geçti

Seçimden sonra kurdaki artışa birlikte ürünlerine 4 kez zam yapan Apple Türkiye bu kez de KDV zammı yaptı. Böylece en pahalı iPhone modeli 85 bin 999 TL'den 87 bin 457 TL'ye yükseldi.

Sozcu.com.tr

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Türkiye'de satışta olan ürünlerine üst üste zam yapmasıyla dikkat çeken Apple'dan yeni bir zam daha geldi.

Geçen hafta Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'na göre yüzde 18'lik KDV, yüzde 20’ye yükseltilmişti. Ürünlerine yeni KDV oranlarını uygulayan Apple Türkiye’nin bütün ürünlerine zam geldi.

SON ZAM TEMMUZ BAŞINDAYDI

18 Mayıs’tan bu yana zam haberleriyle öne çıkan Apple, son zammını 1 Temmuz’da yapmıştı.

iPhone, MacBook ve iPad dahil tüm ürünlere dolar/TL kurundaki artış dolayısıyla yüzde 11,8 ila 13,6 aralığında zam gelmişti.

Son zamla birlikte Apple'ın en pahalı telefonu olan iPhone 14 Pro Max'in 1 TB hafızalı modeli 76 bin 499 TL'den 85 bin 999 TL'ye çıkmıştı. Apple'ın ‘en ucuz telefonu' ise 24 bin 999 TL ile iPhone SE'nin 64 GB hafızalı modeli olmuştu.

EN PAHALI TELEFON 87 BİN TL’Yİ GEÇTİ

Yeni KDV oranını fiyatlarına uygulayan Apple Türkiye’de fiyatlar yeniden güncellendi. Son zamla birlikte seçimden sonra 5. fiyat artışı yaşanmış oldu.

KDV zammı ile birlikte en ucuz iPhone 14, 48 bin 300 TL olurken, en pahalı 14 modeli olan 14 Pro Max 1 TB ise 87 bin 457 TL oldu.

iPhone 13 modellerinde ise en ucuz telefon 36 bin 609 TL ile iPhone 13 mini 128 GB olurken, en pahalı 13 modeli iPhone 13 512 GB fiyatı ise 52 bin 880 TL’ye çıktı.

iPhone 12 modelinde ise en ucuz telefon 36 bin 609 TL ile 64 GB hafızası olan model oldu. En pahalı 12 modeli ise 42 bin 711 TL ile 256 GB’lık ürün oldu.

MACBOOK FİYATLARI 125 BİN TL'YE KADAR YÜKSELDİ

Telefonların yanı sıra bilgisayar, tablet ve kulaklıkların da fiyatı arttı.

Buna göre, Apple Watch SE ürünü 8 bin 599 TL'den 8 bin 745 TL’ye çıkarken; 4 bin 299 TL olan 2. nesil AirPods ürünü ise 4 bin 372 TL'ye yükseldi.

Macbook fiyat listesine bakıldığında ise, 31 bin 499 TL olan Macbook Air M1 ürününün 32 bin 33 TL'ye çıktığı görüldü.

16 inç M2 Max Macbook Pro 1 TB ise 122 bin 999 TL'den 125 bin 84 TL'ye çıktı.

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