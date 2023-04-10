Bilgisayar satışları çöktü: En büyük kayıp Apple’da

Pazar araştırma şirketi International Data Corporation'ın (IDC) son raporuna göre küresel bilgisayar satışları yüzde 29 düşerken, düşüşten en büyük darbeyi Apple aldı.

Sozcu.com.tr

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International Data Corporation (IDC) tarafından pazar günü yayımlanan rapora göre, küresel bilgisayar satışında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 29 düşüş yaşandı. Buna göre geçen yılın aynı döneminde 80,2 milyon olan bilgisayar satışı 2023'ün ilk çeyreğinde 56,9 milyona düştü.

Bilgisayar satışları 2022'nin son çeyreğinde de yüzde 28.1 düşüş kaydetmişti.

EN BÜYÜK DÜŞÜŞ APPLE'DA

İlk beş bilgisayar üreticisinin analizlerinin yapıldığı raporda, ilk çeyrek satışları yüzde 40,5 düşen Apple en büyük düşüş oranına sahip oldu. Dell Technologies Inc ise 31’lik bir düşüşle ikinci sırada yer aldı.

IDC, Lenovo Group Ltd, Asustek Computer Inc ve HP Inc’in de satışlarında düşüşler kaydedildiğini aktardı.

Apple şubat ayında yaptığı açıklamada, pandemi sırasında evden çalışma dalgasıyla birlikte patlama yaşayan Mac bilgisayar satışlarının yüzde 29 düşüşle 7,7 milyar dolara gerilediğini bildirmişti.

EKONOMİK GÖSTERGELER PAZARIN KADERİNİ BELİRLEYEBİLİR

Büyük ekonomilerdeki yavaşlamalara ilişkin endişeler devam ederken, bankacılık sektöründeki son çalkantı, kontrolden çıkmış enflasyon ve sıkı para politikasının büyümeyi ve finansal yatırımları engelleyeceğine dair endişeleri şiddetlendiriyor.

IDC araştırma başkan yardımcısı Linn Huang, ekonomi 2024 yılına kadar yukarı yönlü olursa pazarda önemli bir artış beklediklerini söylerken kilit piyasalarda durgunluğun devam etmesi durumunda toparlanmanın zor olabileceğini söyledi.

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