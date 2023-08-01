Apple’ın tedarikçisi Foxconn, Hindistan’da fabrika kurmayı planlıyor

Apple'ın ana tedarikçisi Foxconn, Hindistan'da iki fabrika için 500 milyon dolara yakın yatırım yapmayı planlıyor.

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Apple’ın ana tedarikçisi Foxconn Technology Group, Hindistan’da iki fabrika kurmak için 500 milyon dolara yakın yatırım yapmayı planlıyor.

Bloomberg’te yer alan ve konuya yakın kaynaklara dayandırılan habere göre bu fabrikalar güneydeki Karnataka eyaletinde kurulacak ve en az birinde iPhone da dahil olmak üzere Apple parçaları üretilecek.

BU HAFTA AÇIKLANACAK

Eyaletteki yeni fabrikaların kesin yerlerine henüz karar verilmedi ve bu hafta resmi bir açıklama yapılması bekleniyor. Foxconn ve Apple, sorulara henüz yanıt vermedi.

Apple’ın tedarikçisi Foxconn, daha önce Çin’de faaliyet yürütüyordu. Ancak Çin’deki üretim tesisinde yaşanan pek çok sorun Apple’ın tedarik zincirine zarar vermişti. (REUTERS)

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