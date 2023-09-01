Arabuluculuk bürolarında ilk gün yoğunluğu

Ev sahibi ile kiracılar arasında yaşanan anlaşmazlıkların kısa sürede çözülmesi için bugün yürürlüğe giren arabuluculuk bürolarında yoğunluk dikkat çekti. İstanbul Adliyesi'ne gelen başvurularda da kira uyuşmazlıkları ön plana çıktı.

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Kira, kat mülkiyeti, komşu hakkı ve ortaklığın giderilmesinden kaynaklı uyuşmazlıklarda dava şartı arabuluculuk uygulaması bugün itibarıyla başladı.

Kiracı ve ev sahipleri arasında mahkemelerde oluşan dava yükünü hafifletmek için yürürlüğe giren arabuluculuk sisteminde ilk gün yoğunluk yaşandı.

Anlaşmazlık yaşayan kiracı ve ev sahibi ilk önce bulundukları bölgedeki adliyelere giderek arabuluculuk bürosuna başvuruda bulunacak. Başvuru sonrası sistem otomatik olarak bir gün sonra taraflara arabulucu atıyor. Sistemde taraflara 3 hafta süre tanınıyor. Bu süre zarfında anlaşma sağlanamaz ise bir haftada ek süre veriliyor. Toplamda 4 hafta içerisinde taraflar anlaşamaz ise dava yoluna başvuracak.

BAŞVURULARIN ÇOĞU KİRA UYUŞMAZLIĞI

Öte yandan Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’nda da 11’i zabıt katibi 13 kişinin görevlendirildiği Arabuluculuk Merkezi’ne başvurular alınmaya başlandı.

Büroya gelen vatandaşlar, başvuru formuyla birlikte kayıtlarını yaptırıyor ve kendilerine arabulucu atanmasını beklerken İstanbul Adalet Sarayı’na öğle saatlerine kadar bürolara yapılan başvuruların yaklaşık yüzde 75’inin kira hukukuyla ilgili olduğu öğrenildi.

“4 HAFTADA ÇÖZÜLMESİ ÇOK İYİ OLUR”

Arabuluculuğu başvuran ve kiracısı ile anlaşamayan Yılmaz Pamuk, “Düzce’de yaşıyorum. Emekli oldum, İstanbul’a geldim. Ama kiracım evimi boşaltmıyor. Kiracımın bu üçüncü senesi. Yani ikinci kontratı bitti. Mecidiyeköy’de benim evim. Dediler ki arabuluculuk sistemi başlıyor. Oradan yürüyün işinizi halletmek için. Bugün de geldim. 4 haftada çözülmesi çok iyi olur. Avukatla görüştüm mahkemede yaklaşık 2 sene sürme ihtimali var diyor” dedi.

Ev sahibi Salih Ormak ise, “Arabuluculuk için geldin. Kiracıyla anlaşamadık. İkinci seneye girdi. Geçen sene çık dedim. Tahliye yapacağım, çıkmadı. Hemen kirayı yüzde 25 ile uzattı. Yine günü geldi kiraya aynısını yaptı. Ben de ihtarname göndermiştim ona. ‘Çıkmıyorum’ dedi. 2 bin 500 lira kira Gayrettepe’de. Orada 20 bin lira, 25 bin lira kira. Ben geçen sene 6 bin istedim onu da kabul etmedi” dedi.

ZORUNLU ARABULUCULUK DÖNEMİ

Adalet Bakanlığının yeni düzenlemeleri kapsamında arabuluculuk, iş uyuşmazlıklarında 1 Ocak 2018, ticari uyuşmazlıklarda 1 Ocak 2019, tüketici uyuşmazlıklarında 28 Temmuz 2020’de dava şartı haline geldi.

Bugüne kadar isteğe bağlı ve zorunlu uygulama kapsamında arabuluculukta başarı oranı yüzde 69’a ulaştı. Arabuluculuğun kapsamının genişletilmesine yönelik çalışmaların ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kabul edilerek yasalaşan İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla kira, kat mülkiyeti, ortaklığın giderilmesi ve komşu hakkından kaynaklı uyuşmazlıklarda arabuluculuk dava şartı haline getirildi.

Bu uyuşmazlıklarda bugünden itibaren taraflar dava açmadan önce arabulucuya başvurabilecek. Müracaatlar, adliyelerdeki arabuluculuk bürolarına ücretsiz yapılacak, yargı gideri, harç, tanık, bilirkişi ücreti gibi konularda ödeme yapma zorunluluğu bulunmayacak. Arabuluculuk görüşmeleri üç hafta içerisinde tamamlanacak.

Zorunlu durumlarda arabulucu tarafından bu süre en fazla bir hafta daha uzatılabilecek. Böylece yılda yaklaşık 80 bin kira uyuşmazlığı da arabulucuya gidecek. Ayrıca kira uyuşmazlığıyla birlikte kat mülkiyeti, komşu hakkı ve ortaklığın giderilmesinden kaynaklı çok sayıda uyuşmazlığın arabuluculukla çözüme kavuşturulması hedefleniyor. (AA,DHA)

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