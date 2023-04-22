Araç çağırma uygulaması Lyft’ten işten çıkarma kararı

Mobil araç çağırma uygulaması Lyft CEO'su David Risher, şirket çalışanlarına gönderdiği e-postada çalışan sayısında önemli ölçüde küçülmeye gideceklerini bildirdi.

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Mobil araç çağırma uygulaması Lyft, şirketin yeniden yapılanma planının bir parçası olarak ekiplerinin boyutunu “önemli ölçüde” küçülteceğini bildirdi.

Şirketin Üst Yöneticisi (CEO) David Risher, Lyft ekip üyelerine şirketin yeniden yapılanma planlarına ilişkin e-posta gönderdi.

Uygulama kullanıcıların ve sürücülerinin ihtiyaçlarını daha iyi karşılamaya odaklanmak için yeniden yapılanmanın bir parçası olarak ekibin boyutunu “önemli ölçüde” küçülteceklerini belirten Risher, gelecek hafta perşembe çalışanların durumuyla ilgili ayrıntıları bildireceklerini aktardı.

Risher, bu durumun söz konusu süreye kadar belirsizlik oluşturduğunun farkında olduklarına işaret ederek, çalışanların hazırlıklı olmasını istediklerini kaydetti.

Bu kararı almalarının nedenlerinden de bahseden Risher, uygun fiyatlı yolculuklar, sürücüler için cazip kazançlar ve karlı büyüme sağlamak için maliyetleri düşürmeleri gerektiğini anlattı.

Risher, bu tasarrufları rekabetçi fiyatlara, daha hızlı teslim alma sürelerine ve daha iyi sürücü kazançlarına yatırım yapmak için kullanmayı amaçladıklarına dikkati çekerek, tüm bunların ekip boyutunu küçültmeyi ve organizasyonda yeniden yapılandırmayı gerektirdiğini vurguladı.

Öte yandan Wall Street Journal’ın konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberinde, söz konusu işten çıkarmaların Lyft’in 4 binden fazla çalışanının yüzde 30’unu veya daha fazlasını etkileyebileceği belirtildi.

TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİNDE İŞTEN ÇIKARMALAR DEVAM EDİYOR

Salgında personel sayısını önemli ölçüde artıran teknoloji şirketlerinde işten çıkarma dalgası devam ediyor.

Yükselen enflasyon ve olası resesyon endişelere neden olurken özellikle ABD’de birçok teknoloji şirketi, geçen yıl itibarıyla binlerce kişiyi işten çıkarma ya da yeni işe alımlara ara verme kararı almaya başlamıştı.

Bu şirketler arasında Meta, Amazon, Microsoft ve Google’ın ana kuruluşu Alphabet gibi teknoloji sektörünün önde gelen firmalarının bulunması dikkati çekmişti. (AA)

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