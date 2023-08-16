Arjantin ekonomi bakanı IMF anlaşması için ABD’ye gidiyor

Arjantin ekonomi bakanı Massa, IMF ile 44 milyar dolarlık kredi programı anlaşmasını imzalamak için gelecek hafta ABD'ye gidecek.

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Arjantin hükümeti, Uluslararası Para Fonu (IMF) ile 44 milyar dolarlık kredi programı için anlaşma yapmaya çalışırken, ekonomi bakanı Sergio Massa anlaşmayı imzalamak için gelecek hafta Washington’a gidecek.

Açıklamayı bakanlık yetkilisi yaptı.

Adının açıklanmasını istemeyen bir kaynak, Massa’nın salı veya çarşamba günü ABD’ye gitmesinin beklendiğini söyledi.

AŞIRI SAĞCI ADAY PİYASALARI SARSMIŞTI

Arjantin’deki merkez bankasını kapatmak ve ekonomide tam dolarizasyon yapmak isteyen aşırı sağcı ve aşırı özgürlükçü kongre üyesi Javier Milei, pazar günü yapılan ön seçimlerde oyların yüzde 30’unu alarak ilk tura aday olarak girmişti.

Bu gelişmelerin ardından hükümet, pesonun değerini yaklaşık yüzde 18 düşürmüş ve faiz oranlarını yüzde 21 puan artışla yüzde 118’e çıkarmıştı.

Arjantin’deki cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turu 22 Ekim’de yapılacak. (REUTERS)

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