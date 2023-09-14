Arjantin’de enflasyon 32 yılın zirvesinde

Arjantin'de yıllık enflasyon yüzde 124,4 ile son 32 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Ekonomik kriz büyüyor.

Sozcu.com.tr

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Arjantin’in yıllık tüketici enflasyonu ağustosta yüzde 124,4’e yükselerek 1991’den bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Ağustos ayındaki aylık enflasyon ise 12,4 oldu.

Verilerden sonra yayınlanan bir merkez bankası anketi, enflasyonun yılı yüzde 169’un üzerinde tamamlayacağını öngördü. Aylık enflasyonun eylülde yüzde 12, ekimde ise yüzde 9,1 olacağı tahmin edildi.

EKONOMİK KRİZ BÜYÜYOR

Arjantin, pesodaki istikrarlı değer kaybı, üç haneli enflasyon, negatif merkez bankası rezervleri ve tarımı vuran kuraklıkla birlikte bir ekonomik kriz döngüsüne yakalanmış durumda.

Ülke aynı zamanda Uluslararası Para Fonu (IMF) ile yapılan 44 milyar dolarlık bir anlaşmayı kurtarmak için mücadele ediyor. Ülkede yoksulluk seviyeleri ise artan yaşam maliyeti krizi ile yüzde 40’ın üzerinde bulunuyor.

KRİZ SEÇİM SONUCUNU ETKİLEYEBİLİR

Krizin ekimde gerçekleşecek seçimler öncesinde geleneksel siyasi seçkinlere yönelik öfkeyi körüklediği düşünülüyor.

Yaşanan ciddi kriz neticesinde radikal liberal Javier Milei, ön seçimlerde mevcut ekonomi bakanı Sergio Massa ve muhafazakar aday Patricia Bullrich’in önünde şok bir şekilde önde çıkmıştı.

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