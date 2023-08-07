Arjantin’in radikal sağcı başkan adayı daha sert kemer sıkma istiyor

Arjantin'in aşırı sağcı başkan adayı Javier Milei, ekimde yapılacak seçimler öncesinde ülkeyi karıştırdı.

Sozcu.com.tr

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Arjantin’in radikal sağcı başkan adayı Javier Milei, ‘IMF tarafından dayatılan kemer sıkma önlemlerinin ülkenin ihtiyaç duyduğu şeyle karşılaştırıldığında küçük’ olduğunu iddia etti.

Bir ekonomist ve kongre üyesi olan Milei, Financial Times’a verdiği röportajda Arjantin’e 4 yılda toplam 22 kurtarma paketi sağlayan IMF’nin ülkenin durumunu umursamadığını söyledi.

‘IMF’NİN PAKETİ YETERLİ DEĞİL’

Milei, “IMF, bir bankanın işinin faiz almak olduğunu bilen bir grup bürokrattan başka bir şey değil. Seçilirsem, Arjantin’in sorunlarını çözeceğim” dedi.

Arjantin ve IMF, aylarca süren yoğun müzakerelerin ardından borçlarını yapılandırmak için geçen hafta yeni bir anlaşmaya vardı. IMF, ülkenin yapay olarak şişirdiği pesoyu zayıflatması ve bütçe açığı hedefini tutturması için harcama kesintileri uygulaması şartıyla 7,5 milyar doları serbest bırakmayı kabul etti.

Ekim ayında gerçekleşecek seçimlerde aday olan Milei, IMF paketi için “önerdiğim kemer sıkma paketine kıyasla çok küçük” dedi. Ayrıca, seçilirse ülkenin sorunlu 44 milyar dolarlık IMF programının tüm hedeflerini aşacağını söyledi.

TARTIŞMALI GÖRÜŞLERİ İLGİ ÇEKİYOR

Aşırı sağcı Milei’nin partisi, hem iktidardaki sol Peronist koalisyonunun, hem de iş dünyasından destek alan sağcı muhalefet bloğunun ardından anketlerde üçüncü sırada görünüyor. Analistler, Milei’nin bu seçimler üzerinde önemli bir etkisi olduğunu düşünüyor.

Millei’nin kampanyası genellikle ekonomiye dayanıyor. Milei, yıllık bazda yüzde 115,6’ya ulaşan enflasyonu düşürmek için devleti küçültme ve ekonomiyi dolarize etme vaatlerini sunuyor.

Milton, Murray, Robert ve Lucas adında ABD’li iktisatçıların adlarını taşıyan dört köpeği olan Milei’nin ayrıca organ satışın yasal hale gelmesi gibi tartışmalı görüşleri bulunuyor.

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