Asgari ücret ne kadar olacak 2023? Asgari ücret ikinci toplantı ne zaman?

İlk toplantısını geçtiğimiz günlerde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğinde gerçekleştiren komisyon, ikinci asgari ücret ikinci toplantısını bugün saat 10.00’da yapacak. Tahminde bulunan ünlü ekonomist asgari ücret zammı oranının yüzde 29,3 olacağı yani asgari ücretin 11 bin liraya çıkarılmasını beklediğini açıkladı.

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İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, asgari ücrete yapılacak ara zammı belirlemek için toplantılarını sürdürüyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğindeki toplantıya, işçi kesimini temsilen TÜRK-İŞ, işveren kesimini temsilen Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) heyeti katılıyor.

ASGARİ ÜCRET İKİNCİ TOPLANTI NE ZAMAN?

İlk toplantısını 13 Haziran'da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğinde gerçekleştirilen asgari ücret toplantısı, ikinci toplantısını bugün saat 10.00'da yapacak.

Hazine ve Maliye ile Ticaret bakanlıkları ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temsilcilerinin ekonomik veri ve raporları sunacağı toplantıda, taraflar ara zam rakamına dair pazarlık yürütecek.

Öte yandan, komisyon toplantısının ardından, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay ve Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol saat 14.00'te bir araya gelecek.

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Asgari ücret zammı için görüşmeler devam ederken ekonomist Hakan Kara'dan bir tahmin geldi.

Bilkent Üniversitesi öğretim üyesi, Merkez Bankası (TCMB) eski başekonomisti Prof. Dr Hakan Kara, temmuz ayında yapılacak asgari ücret zammına ilişkin beklentisini sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.

Kara, asgari ücret belirlenirken son dönemde genellikle Türk-İş açlık endeksinin referans alındığını belirtti.

Kara, temmuzdaki ara zam için bu endeks referans alındığında ve hazirandaki endeksin yüzde 5 artacağı varsayıldığında, net asgari ücretin yüzde 28 artışla 10 bin 880 lira olmasını beklediğini ifade etti.

Yetkililerin rakamı düz hesap yaparak 11 bine tamamlayabileceğini de belirten Kara, bu durumda asgari ücretteki artış oranının yüzde 29,3 olacağını aktardı.

Türk-İş tarafından paylaşılan son açlık ve yoksulluk verilerine göre mayısta dört kişilik bir ailenin açlık sınırı 10 bin 362,01 TL'ye, yoksulluk sınırı 33 bin 752,49 TL'ye yükselmişti.

SEÇİMDEN SONRA 500 DOLAR VAADİ UNUTULDU

Seçimlerden sonra asgari ücrete ilişkin açıklamalar yapan yetkililerin, seçim öncesi telaffuz edilen 500 dolara ilişkin herhangi bir açıklama yapmaması ise dikkat çekiyor.

Yeni kabine öncesi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yapan Vedat Bilgin, katıldığı bir televizyon progmanında “Asgari ücreti temmuzda reel alım gücünü koruyacak şekilde düzenleyeceğiz. Cumhuriyet tarihinde dolar bazında 455 doların üzerinde en yüksek seviyeye çıkaran bir düzenlemeyi ocak ayında yaptık. Temmuzda da aynısını yapacağız. Aşağı yukarı 500 dolar bazında bir oran olacak. Çalışmalarımız hazır” demişti.

Asgari ücretin temmuzdaki ara zamla birlikte 500 dolar seviyesine çıkacağına yönelik resmi açıklamalar, seçim sonrası döviz kurundaki sert artışla birlikte sessizliğe gömüldü. Bilgin'in “Çalışmalarımız hazır” açıklamasına karşın seçim sonrası hiçbir yetkili 500 dolara değinmedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ise dün katıldığı TV programında asgari ücrete ilişkin yaptığı açıklamada “Dolar yerinde durmuyor her gün farklılaşıyor. Biz TL konuşmak durumundayız” dedi.

İŞVERENE KOLAYLIK ŞARTIYLA ASGARİ ÜCRET İÇİN 12 BİN TL MESAJI

Sozcu.com.tr’ye konuşan bir diğer isim Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Türkiye Hizmetler Meclisi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Bozdağ ise, halihazırda zaten 8 bin 500 TL’ye çalışan bulmakta zorlandıklarını, bu yüzden yeni asgari ücretin 10 bin TL olması durumunda bunu karşılayabileceklerini ancak işverene yeni kolaylıklar sağlanması durumunda bu tutarın 12 bin TL’ye kadar çıkabileceğini söyledi.

DİSK 16 BİN TL’YE İŞARET ETTİ

Sozcu.com.tr’ye konuşan DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu ise, haziran ayı enflasyon rakamları belli olmadan yeni asgari ücrete ilişkin bir rakam telaffuz etmenin zor olduğunu, ancak açıklanan açlık ve yoksulluk sınırı verilerine bakıldığında zaten olması gereken rakamın belli olduğunun altını çizdi.

Türk-İş verilerine göre, mayıs ayında açlık sınırının 10 bin 362 TL’ye, yoksulluk sınırının ise 33 bin 752 TL’ye çıktığını anımsatan Çerkezoğlu, “Bir ailede iki kişi çalıştığı zaman o eve en az yoksulluk sınırı kadar para girebilmeli” diye konuştu.

Bu da asgari ücretin 16 bin TL olmasına yönelik bir talebe işaret ediyor.

Enflasyon tek haneye gerileyene kadar asgari ücretin yılda 4 kez güncellenmesi gerektiğini söyleyen Çerkezoğlu, bu ücret belirlenirken de belli kriterlerin göz önüne alınması gerektiğini söyledi:

“Asgari ücretlinin gerçek enflasyon karşısında, dolar kuru ve altın fiyatları karşısında alım gücünün giderilmesi ve işçinin ailesiyle birlikte yaşayabilmesi için hesaplama yapılmalı, şimdiki gibi tek bir işçinin geçim maliyeti üzerinden değil. Bir diğer kriter de işçinin milli gelir artışından ve büyümeden aldığı payın artırılması şeklinde olmalı.”

Çalışma Bakanı’nın ‘500 dolar’ açıklamasına ilişkin ise Çerkezoğlu, şöyle devam etti:

“”Rekor zam yaptık’ gibi açıklamalar yapılsa da çok yüksek bir enflasyon olduğu için suya yazılan yazı gibi kalıyor bu zamlar. Dolayısıyla dolar üzerinden bir rakam telaffuz etmek yerine asgari ücretin alım gücünün korunması lazım. Ülkenin yüksek enflasyon sarmalından kurtulması lazım. Ekonomide bütünlüklü bir iyileşmeye ihtiyaç var.”

ÇALIŞMA BAKANI ‘500 DOLAR’ DEDİĞİNDE 9 BİN TL 750 EDİYORDU

Son seçimlerden önce asgari ücreti gözden geçireceklerine ilişkin açıklama yapan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, net bir şekilde “Temmuzda asgari ücrete ara zam var” demişti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ise, temmuzda asgari ücrete zam yapılacağıyla ilgili net açıklamalarda bulunmanın yanında ne kadar olacağıyla ilgili rakam da vermişti.

Mayıs ayı başlarında “Cumhuriyet tarihinde dolar bazında 455 doların üzerinde en yüksek seviyeye çıkaran bir düzenlemeyi ocak ayında yaptık. Temmuzda da aynısını yapacağız” diyen Bilgin, “Aşağı yukarı 500 dolar bazında bir oran olacak. Çalışmalarımız hazır” diye konuşmuştu.

Bilgin bu konuşmayı yaptığında 500 dolar 9 bin 750 TL’ye tekabül ederken, seçimlerden sonra dolar kurundaki artışın hızlanmasıyla bugün itibarıyla 500 dolar 10 bin 400 TL’yi aşmış durumda.

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Komisyon, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı tarafından toplantıya çağrılıyor ve yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında teamül üzerine dört kez toplanıyor.

Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.