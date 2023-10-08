Asgari ücret ne kadar zam olacak, ne zaman belli olacak?

Asgari ücret 11.402 lira olmasına rağmen alım gücü 8.732 liraya düştü, vatandaşlar kara kara düşünmeye başladı. Üç ayda gerçekleşen yüksek enflasyonla çalışanlar alım gücü temmuz zammından önceki maaşların alım gücünün de gerisine düştü. Enflasyonun son dönemdeki yüksek seyrinin halk üzerinde yarattığı tahribata dikkat çeken Çalışma Bakanı Işıkhan, aralık ayındaki asgari ücret görüşmelerini enflasyonun getirdiği yükü hafifletme adına kullanacakları mesajını verdi.

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Arka arkaya gelen zamlar nedeniyle her geçen gün yoksullaşan asgari ücretli, maaş zammı için beklemeye başladı. Asgari ücret toplantısı milyonlarca çalışanın yeni yıl itibariyle alacağı maaşı belirleyecek.

ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Asgari ücret, Aralık ayında işçi, işveren ve Bakanlık temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilecek toplantıların neticesinde belli olacak.

Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında teamül üzerine aralık ayında dört kez toplanıyor.

Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek bundan sonraki ücret artışlarında geçmiş yerine hedeflenen enflasyonun dikkate alınmasını isterken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’dan geçmiş enflasyonu işaret eden bir açıklama geldi.

Enflasyonun son dönemdeki yüksek seyrinin halk üzerinde yarattığı tahribata dikkat çeken Işıkhan, aralık ayındaki asgari ücret görüşmelerini enflasyonun getirdiği yükü hafifletme adına kullanacakları mesajını verdi.

Işıkhan’ın konuşması, seçim öncesine denk gelen asgari ücret görüşmelerinde iktidarın geçmiş yüksek enflasyonu dikkate alan bir zam oranını gündeme getireceği şeklinde yorumlandı.

8.732 LİRAYA GERİLEDİ

Temmuz ayında 11 bin 402 liraya çıkarılan asgari ücretin alım gücü de zamlar karşısında dayanamadı. Asgari ücretin alım gücü eylül sonunda ENAG’a göre 2 bin 670 lira eriyerek 8 bin 732 liraya kadar düştü.