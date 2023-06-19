Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun ikinci toplantısı başladı

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ikinci toplantısı başladı. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan komisyon, güncel ekonomik veri ve raporları masaya yatıracak.

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Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun, asgari ücrete yapılacak ara zammı belirleme çalışmaları kapsamındaki ikinci toplantısı başladı.

Çalışma Genel Müdürü Sadettin Akyıl’ın başkanlığında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğindeki toplantıya, işçi kesimini temsilen TÜRK-İŞ, işveren kesimini temsilen Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) heyeti katıldı.

Basına kapalı gerçekleşen toplantıda, Hazine ve Maliye ile Ticaret bakanlıkları ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temsilcilerinin ekonomik veri ve raporları sunması bekleniyor.

MEVCUT ASGARİ ÜCRET

Asgari ücret, bir işçi için aylık brüt 10 bin 8 lira, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 8 bin 506 lira 80 kuruş olarak uygulanıyor.

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 11 bin 759 lira 40 kuruş. Bunun 10 bin 8 lirasını brüt asgari ücret, 1551 lira 24 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 200 lira 16 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.

SEÇİMDEN SONRA 500 DOLAR VAADİ UNUTULDU

Seçimlerden sonra asgari ücrete ilişkin açıklamalar yapan yetkililerin, seçim öncesi telaffuz edilen 500 dolara ilişkin herhangi bir açıklama yapmaması dikkat çekiyor.

Yeni kabine öncesi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yapan Vedat Bilgin, katıldığı bir televizyon progmanında “Asgari ücreti temmuzda reel alım gücünü koruyacak şekilde düzenleyeceğiz. Cumhuriyet tarihinde dolar bazında 455 doların üzerinde en yüksek seviyeye çıkaran bir düzenlemeyi ocak ayında yaptık. Temmuzda da aynısını yapacağız. Aşağı yukarı 500 dolar bazında bir oran olacak. Çalışmalarımız hazır” demişti.

Asgari ücretin temmuzdaki ara zamla birlikte 500 dolar seviyesine çıkacağına yönelik resmi açıklamalar, seçim sonrası döviz kurundaki sert artışla birlikte sessizliğe gömüldü. Bilgin’in “Çalışmalarımız hazır” açıklamasına karşın seçim sonrası hiçbir yetkili 500 dolara değinmedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ise katıldığı TV programında asgari ücrete ilişkin yaptığı açıklamada “Dolar yerinde durmuyor her gün farklılaşıyor. Biz TL konuşmak durumundayız” demişti. (SÖZCÜ-AA)

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