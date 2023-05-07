Asgari ücret ve emekli maaşı… İşte enflasyonun 4 aylık süredeki kayıpları

Sözcü Televizyonu programcısı Oğuz Demir, enflasyon rakamlarına göre, asgari ücret ve emekli maaşlarının satın alma gücünün 4 ayda ne kadar eridiğini hesapladı.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Sözcü Televizyonu programcısı Dr. Oğuz Demir, enflasyonun maaşlarda sebep olduğu kayıpları açıkladı.

Demir, TÜİK tarafından açıklanan enflasyon rakamlarına göre, asgari ücret ve emekli maaşlarının satın alma gücünün 4 ayda ne kadar eridiğini hesapladı.

ASGARİ ÜCRET 4 AYDA 3 BİN 767 LİRA ERİDİ

Demir şunları söyledi:

“Asgari ücret aralık sonunda 5 bin 506 liraya çıktı. Ocak ayında gelen yüzde 6 enflasyonla 565 lira satın alma gücünüz kayboldu. Şubattaki enflasyona 581 lira kaybettiniz. Martta 1065 lira, nisanda 1284 lira kaybettiniz. 4 ayda TÜİK enflasyonuna göre satın alma gücünüz eridi.

Sene başındaki satın alma gücünü korumasını istiyorsak asgari ücretliye yılbaşından bu yana 3 bin 767 lira borcumuz var. İTO’ya göre baktığımızda kayıp 3 bin 858 lira. Önümüzdeki 2 ay içerisinde enflasyon rakamları da geldiği zaman asgari ücretli neredeyse 1 maaşını enflasyona vermiş olacak.

Emeklide daha farklı bir hesap yaptık. En düşük emekli maaşı 5 bin 500 liraydı. Seçim döneminde 7 bin 500 liraya çıkardılar. Sene başında 7 bin 500 lira olsaydı kayıplar 8 bin 632 liraya çıkıyor. Benim emekli yurttaşım emekli maaşına 1 maaşından fazlasını kaybetmiş.”

İlginizi Çekebilir Asgari ücret zammı olacak mı? Asgari ücrete Temmuz zammı yolda...