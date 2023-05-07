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Asgari ücret ve emekli maaşı… İşte enflasyonun 4 aylık süredeki kayıpları

Sözcü Televizyonu programcısı Oğuz Demir, enflasyon rakamlarına göre, asgari ücret ve emekli maaşlarının satın alma gücünün 4 ayda ne kadar eridiğini hesapladı.

Sozcu.com.tr
Yayınlanma: 14:20 - 07 Mayıs 2023 Güncellenme:
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Sözcü Televizyonu programcısı Dr. Oğuz Demir, enflasyonun maaşlarda sebep olduğu kayıpları açıkladı.

Demir, TÜİK tarafından açıklanan enflasyon rakamlarına göre, asgari ücret ve emekli maaşlarının satın alma gücünün 4 ayda ne kadar eridiğini hesapladı.

ASGARİ ÜCRET 4 AYDA 3 BİN 767 LİRA ERİDİ

Demir şunları söyledi:

“Asgari ücret aralık sonunda 5 bin 506 liraya çıktı. Ocak ayında gelen yüzde 6 enflasyonla 565 lira satın alma gücünüz kayboldu. Şubattaki enflasyona 581 lira kaybettiniz. Martta 1065 lira, nisanda 1284 lira kaybettiniz. 4 ayda TÜİK enflasyonuna göre satın alma gücünüz eridi.

Sene başındaki satın alma gücünü korumasını istiyorsak asgari ücretliye yılbaşından bu yana 3 bin 767 lira borcumuz var. İTO’ya göre baktığımızda kayıp 3 bin 858 lira. Önümüzdeki 2 ay içerisinde enflasyon rakamları da geldiği zaman asgari ücretli neredeyse 1 maaşını enflasyona vermiş olacak.

Emeklide daha farklı bir hesap yaptık. En düşük emekli maaşı 5 bin 500 liraydı. Seçim döneminde 7 bin 500 liraya çıkardılar. Sene başında 7 bin 500 lira olsaydı kayıplar 8 bin 632 liraya çıkıyor. Benim emekli yurttaşım emekli maaşına 1 maaşından fazlasını kaybetmiş.”

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