Asgari ücrete ara zam gelecek mi? Asgari ücrete Temmuz’da ek zam olacak mı?

Devlet tarafından belirlenen asgari ücret ile hayat pahalılığı sonrasında alım her geçen gün düşüyor. Geçim sıkıntısının artmasıyla ara ücrete ara zam yeniden gündeme geldi. Geçtiğimiz yıl yapılan ek zammın bu yıl da yapılması beklenmiyor ancak yakın zamanda Cumhurbaşkanlığı seçimi gerçekleştirilecek olmasından dolayı seçim vaadi olarak sunulabilir.

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Çalışan kişinin beslenme, barınma, ısınma, giyinme ve ulaşım gibi başlıca gereklilikleri yerine getirebileceği, emeği karşılığında verilen en düşük ücret olan asgari ücret, ardı ardına gelen zamlar sonrasında adeta buhar oldu. Yıl sonlarında yapılan asgari ücret zammı, yüksek enflasyon nedeniyle Temmuz ayında da gündeme geldi.

ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM GELECEK Mİ?

Bakan Vedat Bilgin, geçtiğimiz aylarda “Asgari ücrete ikinci bir zam gelebilir mi?” sorusunu da şu şekilde yanıtlamıştı:

“Bu süreçte Sayın Cumhurbaşkanı'mızın desteği var. Sayın Cumhurbaşkanı'mız, ‘Tedirgin olmayın, endişe etmeyin, önümüzdeki yıl sonu itibarıyla yüzde 20'leri göreceğiz enflasyonda.' ama bütün şartlar farklılaştı, olağan dışı şeyler oldu. Bir yıl önce savaş, iki yıl önce pandemi olacağını biliyor muyduk? Olağan dışı şeyler olursa bu şartlarda devreye girer. Yoksa enflasyonun üstünde, bizi yıl sonuna kadar götürecek bir asgari ücret belirledik ama o açık, Sayın Cumhurbaşkanı'mızın da ifade ettiği gibi o açık. Geçen sene nasıl temmuzda müdahale ettik, aynı şekilde.”

BRÜT ASGARİ ÜCRET NE KADAR?

Asgari ücret 2023'te brüt 10 bin 8 lira, net 8 bin 506 lira 80 kuruş olarak belirlendi. Yeni rakamın patrona aylık maliyeti 11 bin 759 lira 40 kuruş oldu.

YILLARA GÖRE ASGARİ ÜCRET ORANI

Yıl Brüt Asgari Ücret Net Asgari Ücret

2015 1.273,50 TL 949 TL

2016 1.647,00 TL 1.300 TL

2017 1.777,50 TL 1.404 TL

2018 2.029,50 TL 1.603 TL

2019 2.558,40 TL 2.020 TL

2020 2.943 TL 2.324 TL

2021 3.577,50 TL 2.825,90 TL

2022 6.471 TL 5.500 TL

2023 10.008 TL 8.506