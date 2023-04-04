Asgari ücretin alım gücü 6.911 liraya düştü

Yüksek enflasyon dar gelirlinin, emeklinin alım gücünü eritiyor. Maaşı 8.506 TL olan asgari ücretlinin alım gücü yıl başından bu yana 6.911 liraya kadar geriledi. En düşük emekli aylığının alım gücü ise 4.469 TL’ye düştü.

Erdoğan SÜZER

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Enflasyon, emekli ve çalışanın satın alma gücünü 3 ayda eritti. Yılın başında emekli ve çalışanın cebindeki 100 liranın alım gücü, bugün 81 liraya geriledi. 2023'ün başında işçiye, memura, emekliye verilen maaş zamları enflasyon karşısında adeta buhar oldu. Asgari ücretlinin piyasadaki alım gücü 6 bin 911 liraya, en düşük emekli aylığının alım gücü 5 bin 500 liradan 4 bin 469 liraya düştü. Bu yılın Ocak-Mart dönemini kapsayan ilk 3 ayında tüketici enflasyonu Türkiye İstatistik Kurumu'na (TÜİK) göre yüzde 12.5, Enflasyon Araştırma Grubu'na (ENAG) göre yüzde 23.1 arttı.

3 AYDA YÜZDE 23.1

Yılın başında zamla birlikte maaşı 12 bin 532 liraya yükselen en düşük dereceli memurun mart sonu itibarıyla alım gücü TÜİK'e göre 11 bin 138 liraya, ENAG'a göre 10 bin 182 liraya geriledi. En düşük dereceli memurun cebindeki maaşının fiyatlar karşısındaki alım gücü TÜİK'e göre bin 394 TL, ENAG'a göre 2 bin 350 lira azaldı.

Maaşlardaki erimeyi tüm çalışanlar aynı oranlarda hissetti. Örneğin yılın başında 13 bin 975 lira maaş alan öğretmenin 3 ay içinde alım gücünde yaşadığı kayıp ENAG hesabıyla 2 bin 621 lirayı, 17 bin 892 lira maaş alan polis memurunun alım gücü kaybı da 3 bin 355 lirayı buldu. Maaşı yılın başında 15 bin 652 lira olan hemşirenin alım gücü de 2 bin 935 lira azalarak 12 bin 717 liraya düştü.

Kamuda hizmetli kadrosunda çalışanların da yıl başında 11 bin 700 lira olan maaşında 3 ayda 2 bin 194 lira kayıp yaşandı. 28 bin 750 aylık gelire sahip profesörün alım gücündeki kayıp 5 bin 391 liraya, 45 bin 305 lira alan hakimin maaşındaki alım gücü kaybı da 8 bin 496 liraya ulaştı.

Emeklinin alım gücü 4.469 TL

Enflasyondaki hızlı artış emeklilerle asgari ücretlileri de vurdu. 5 bin 500 lira olan en düşük emekli aylığının alım gücü ENAG'ın hesabına göre 3 ayda 4 bin 469 liraya kadar düştü. Emekli aylığı alt sınırı seçim sayesinde 7 bin 500 liraya ulaştığında söz konusu kayıp telafi edilebilecek.7 bin 582 lira olan en düşük memur emeklisi aylığının alım gücü bin 422 lira eriyerek 6 bin 160 liraya düştü. 8 bin 506 liralık asgari ücretin reel alım gücü de bin 595 lira azalarak, 6 bin 911 liraya geriledi.