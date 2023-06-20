Asgari ücrette AGİ uygulanacak mı, bu yıl var mı?

Gelir kaybını telafi etmek için yürürlükte olan AGİ, geçtiğimiz asgari ücret zammı sonrası yapılan düzenleme ile kalktı. 14 yıl boyunca yürürlükte olan ancak geçen sene kaldırılan AGİ 2023 yılında da asgari ücrette uygulanmıyor.

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2008 yılından bu yana bekar, evli, çocuklu ve çocuksuz gibi bir koşula göre farklılık göstererek verilen AGİ geçtiğimiz yıl asgari ücret zammı sonrasında kaldırılmıştı.

AGİ 2023 YILINDA VERİLECEK Mİ?

Geçtiğimiz uygulama alanı kalmayan Asgari Geçim İndirimi (AGİ) uygulaması kaldırıldı.

AGİ 2023 yılında da asgari ücretlilere de, asgari ücret üzerinde alan çalışanlara da verilmiyor.

AGİ NEDİR?

01.01.2008 tarihine kadar ücretliler fiş, fatura topluyor ve bir beyanname ile bunu çalıştığı kuruma ulaştırıyor, vergi iadesi alıyordu. Ücretlilere vergi iadesi sisteminin kaldırılması nedeniyle ortaya çıkan gelir kaybını telafi etmek için 1 Ocak 2008 tarihinden itibaren uygulanan asgari geçim indirimi ücreti ödeniyordu.

Asgari geçim indirimi, çalışanın bakmakla yükümlü olduğu kişilerin bakımı için aldığı maddi destekti. Çalışanın evli ya da bekar olması, eşinin çalışmaması ya da çalışması ve çocuk sayısına göre asgari ücretin brüt tutarına göre ödenen bir ödenek idi. İktidar, asgari ücrete %50 zam yapıldığı, asgari ücrete isabet eden gelir ve damga vergisinin bütün ücretliler için istisna edildiği gerekçesiyle; bütün çalışanlar için asgari geçim indirimi uygulamasını kaldırdı. Asgari ücrete isabet eden tutarın gelir vergisinden istisna edilmesi, fakat asgari geçim indiriminin kaldırılmasından en az fayda elde edenler (sadece 38 TL Damga Vergisi istisnası), eşi çalışmayan ve üç çocuğu olan çalışanlar oldu.