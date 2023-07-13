Asgari ücrette kayıp 50 Euro’yu aştı

Euro/TL'de sene başından bu yana artış yüzde 45'i aşarken, yeni asgari ücretin açıklanmasından bu yana geçen 23 günde kayıp 50 Euro'nun üzerine çıktı.

Sozcu.com.tr

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ABD’de dün açıklanan tüketici enflasyonunun beklentilerin altında kalarak yüzde 3’e gerilemesi sonrasında dolar endeksi gerilerken, Euro’nun hem dolar hem de TL karşısında değeri arttı.

Euro/dolar paritesi bugün 1,1149’u görürken, dün ilk kez 29 seviyesini aşan Euro/TL’de de bugün 29,20 seviyesi aşıldı.

Euro’daki artış, satışının yarısını Avrupa Birliği (AB) ülkelerine yapan ihracatçıyı memnun ederken, asgari ücretin Euro bazında daha fazla değer kaybetmesini de beraberinde getirdi.

20 Haziran 2023 tarihinde yılın ikinci yarısında geçerli olacak olan asgari ücret, 11 bin 402 TL olarak açıklanmıştı. O tarihte 1 Euro 23,62 TL idi ve yeni asgari ücret 442 Euro’ya denk geliyordu.

Bugün ise yeni asgari ücret 390 Euro’ya kadar geriledi. Yeni asgari ücretin açıklanmasının üzerinden daha bir ay bile geçmeden, yeni asgari ücret daha çalışanların hesaplarına bile yatmadan 52 Euro geriledi.

Asgari ücret, 1 Ocak 2023’te 427 Euro’ya denk geliyordu ve zam öncesi 20 Haziran’da 329 Euro’ya kadar gerilemişti.

Yılbaşında dolar/TL 18,73, Euro/TL 19,92 seviyesindeydi. Euro/TL’de sene başından bu yana artış yüzde 45’i aştı.

DOLAR BAZINDA DA KAYIP BÜYÜK

20 Haziran’da yeni asgari ücret açıklandığında, yeni rakam 483 dolara denk geliyordu. Bugün ise asgari ücret 436 dolara denk geliyor.

Asgari ücret 1 Ocak 2023’te 453 dolara denk geliyordu ve 20 Haziran’da zam açıklanmadan önce 360 dolara kadar gerilemişti.

TL’deki değer kaybının sürmesiyle sene sonuna kadar asgari ücrette döviz bazında erimenin sürmesi bekleniyor.

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