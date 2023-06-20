Asgari ücrette üçüncü toplantı saati belli oldu
Dün ikinci kez toplanan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun bugün yapılacak son toplantısının saati belli oldu.
Asgari Ücret Tespit Komisyonu, asgari ücrete yapılacak ara zam oranını belirleme çalışmaları kapsamında saat 11.00'de toplanacak.
Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun ikinci toplantısı dün yapılmıştı.
Bu toplantı sonrası açıklama yapan Türk-İş temsilcisi Ramazan Ağar, “Dolar üzerinden görüşmüyoruz. 500 dolar üzerinden değil günün şartlarına göre konuşuyoruz” demişti.
TÜRK-İŞ BAŞKANI: ARZU ETTİĞİMİZ RAKAMA YAKLAŞTIK
Dün akşam saatlerinde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile görüşen TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay ise, “Arzu ettiğimiz rakama yaklaştık. Perşembeye kalmadan karar çıkar. Yarın (bugün için) açıklanması ise yüzde 50” ifadelerini kullanmıştı.