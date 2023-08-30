Askeri darbe petrol fiyatlarını yükseltti

Petrol fiyatları art arda beşinci günde yükseldi. Suudi Arabistan’ın üretimi kısması, ABD petrol stoklarının azalması ve petrol üreticisi olan Afrika ülkesi Gabon'da yaşanan askeri darbe sonrası yaşanan arz endişesi petrol fiyatlarını artırdı.

Sozcu.com.tr

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Petrol, ABD stoklarında düşüşe işaret eden gelişmeler ve piyasalardaki iyimser ruh hali üzerine beşinci günde yükselişini sürdürdü.

Batı Teksas ham petrolü varil başına 82 dolara yükselerek mart ayından bu yana en uzun artış serisine doğru ilerledi. Brent petrol de bugün yüzde 0,3 artışla 85,75 dolardan işlem gördü.

Ham petrol, zayıf geçen ilk yarının ardından küresel piyasayı yeniden dengelemek amacıyla arz kesintisine giden Suudi Arabistan’ın zayıf üretimiyle desteklendi. Ayrıca ABD’de stokların azalması ve Gabon’da yaşanan askeri darbe petrol fiyatlarını artırdı.

GABON’DA DARBE

Amerikan Petrol Enstitüsü’ne göre ABD stoklarının 11,5 milyon varil azaldığı belirtildi.

Öte yandan önemli bir petrol üreticisi olan Gabon’da askerler seçimleri iptal ettiklerini açıkladı ve başkent Libreville’de silah sesleri duyulduğu bildirildi. Ayrıca askerlerin ülkede bazı önemli kurumları feshettikleri duyuruldu.

Ancak Gabon’da henüz ham petrol üretiminde veya ihracatta herhangi bir kesinti bildirilmedi. Yine de Gabon’daki siyasi gelişmeler petrolde arz endişelerini tetikledi ve fiyatların artmasına katkıda bulundu.