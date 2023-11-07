Atıştırmalık ürünler kriz ve pandemi dinlemedi

Türkiye'de atıştırmalık ürünler, pandemi ve yüksek fiyat artışlarına rağmen sakız, çikolata, şekerleme gibi alanlarda hacimsel büyüdü.

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Tüm dünyada yapay zeka ve finans gibi sektörlerle birlikte gelecek yıllarda en hızlı büyüme beklenen 5 sektörden biri olan atıştırmalık ürünlerde Türkiye pandemi ve krize rağmen tüketimi artırdı. Enflasyonla gelen fiyat artışlarına ve bazı çikolata ürünlerinin artık lüks kategorisine girmesine rağmen, sakız çikolata şekerleme gibi alanlarda hacimsel büyümelerin yaşandığını kaydeden Mondelez International Türkiye Genel Müdürü İhsan Karagöz, yüzde 10-15'lik tonaj bazlı büyümelerin de görüldüğünü kaydetti. Türkiye'de sadece sakız pazarının 200 milyon dolar olduğunu aktaran Karagöz, maliyetler nedeni ile şu anda kârlılığı çok önde tutmadıklarını kaydetti.

VADELER UZADI

“Türkiye Mondolez açısından önemli bir üs. Yabancı sermaye sadece Türkiye gelen para açısında değil Türkiye'nin uluslararası alana entegrasyonu açısından önemli” ifadelerini kullanan Karagöz, şu anki piyasanın durumuna ilişkin “Son zamanlarda ticaret biraz biraz yavaşladı. Kemer sıkma politikaları ödemeleri biraz zorlaştırdı. Özellikle son 4-5 ayda bunu hissetmemeye başladık. Önümüzdeki yıl daha da hissedeceğiz. Ödeme alışkanlığı olan müşterilerimizde de vade aşımı var. Ancak Pazar büyümeye devam edecek” ifadelerini kullandı.

Kilogramı 500 Euro

Tohum Derneği iş birliği ile damla sakızının güçlendirilmesi için “Yeşeren Sakız Ağaçları” projesini hayata geçirdiklerini kaydeden İhsan Karagöz, 1.000'den fazla sakız ağacını kazandırdıklarını açıkladı. Kakao fiyatlarına gelecek yıl Euro bazında yüzde 40 zam geleceğini ve hammaddenin büyük önem taşıdığını aktaran Karagöz, kilogramı 500 Euro olan damla sakızı ile ilgili projelerin 30 yıl sonra da devam edeceğini aktardı.