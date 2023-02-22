Atlasjet birinci alacaklılar toplantısı yapıldı

Atlasjet'ten alacağı bulunan çalışanlar bugün Bakırköy Adalet Sarayı Konferans Salonu'nda toplantıya çağırıldı. Avukatlar zaman kaybetmemek için istinafa gitmeme çağrısında bulundu.

Sozcu.com.tr

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19 Ocak 2023 günü Bakırköy Adliyesi 3. Asliye Ticaret Mahkemesi’nde yeniden görülen iflas davası sonunda, eksik olduğu belirtilen müflis şirket yönetim kurulu iflas kararının aslında dosyada olduğu kayıtlara geçirildi. Mahkeme Atlasjet’in iflasına tekrar hükmetti.

22 Şubat 2023 günü Bakırköy Adalet Sarayı Konferans Salonunda yapılan toplantı birinci Alacaklılar Toplantısı’nda gerekli işlemler yapıldı.

ÖNCE REHİNLİ ALACAKLAR, SONRA ÇALIŞANLAR

Toplantı sonrasında, Avukat Arif Tuymaz ve Avukat Şehnaz Taygur, alacaklarını alamayan ve mağdur olan Atlasjet işçilerine yönelik olarak, zaman kaybetmemek açısından alacaklıların istinafa gitmemelerini gidenlerin de feragatname vererek geri çekilmesini önerdi.

İflas masası tarafından satışı yapılan, nakite dönüştürülen varlıklardan elde edilen paranın önce rehinli alacaklılar akabinde öncelikli olarak eski çalışanların alacaklarına karşılık ödeneceğini ifade ettiler.

Alacaklıların istinafa gitmemesi durumunda, iflasın hızlıca gerçekleşeceğini kararın kesinleşeceğini ve icra masası kontrolünde olan terekeden gerekli ödemelerin en kısa sürede başlayabileceğini iflas masası yetkilileri tarafından da teyit edildi.

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