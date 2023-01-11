ATO Başkanı Baran, Bakan Nebati’ye kredi sorunlarını anlattı

Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'ye işletmelerin banka kredilerine ulaşmakta güçlük çektiğini ve finansman darboğazında olduğunu bildirdi.

Sozcu.com.tr

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Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, üyelerinin finansmana erişim konusunda yaşadıkları sıkıntıyı Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’ye iletti.

Baran, yaptığı yazılı açıklamada, Bakan Nebati, Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan ve Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Hüseyin Aydın’ı ATO’da konuk ederek, ATO üyesi işletmelerin sorunlarını kendilerine aktardıklarını bildirdi.

‘ÖZ KAYNAK YETERSİZLİĞİ FAALİYETLERİ ETKİLİYOR’

Enflasyondaki gerilemeye rağmen işletmelerin sermaye sıkıntısı yaşadığını, banka kredilerine ulaşmakta güçlük çektiğini ve işletmelerin finansman darboğazında olduğunu belirten Baran, şunları kaydetti:

“Enflasyonda gerilemenin devam ettiği ortamda, banka kanalıyla kredilere erişemeyen işletmelerin öz kaynak yetersizliği nedeniyle faaliyetlerini sağlıklı bir şekilde sürdürmekte sıkıntı çektiğini ifade ettik.

KOBİ'lerimiz başta olmak üzere şirketlerimizin ekonomik faaliyetlerine devam etmesi için krediye erişimlerinin hayati önem taşıdığını vurguladık”

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