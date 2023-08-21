Avrupa doğalgaz fiyatları grev endişesiyle yükseldi

Avrupa'da doğalgaz fiyatları, Avustralya’daki sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) tesisinde işçilerin yapmayı planladığı greve dair endişelerle yükselişe geçti.

Sozcu.com.tr

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Avrupa’da doğalgaz fiyatlarında başlayan yükseliş, işçilerin grev uyarısı sonrası daha da ivme kazandı.

Avustralya’daki LNG tesislerinde işçilerin grev kararını duyurması piyasada arz kesintisi yaşanabileceği endişelerini artırdı. Bu da doğalgaz fiyatlarını yükseltti.

Avrupa doğalgaz fiyatlarının gösterge kontratı olan Hollanda TTF fiyatı megavat saat başına yüzde 18 artışla 42,90 Euro (1000 metreküp başı 496,808 dolar) oldu.

SENDİKA GREV KARARINI DUYURDU

Dünyanın en büyük LNG ithalatçısı olan Avustralya’da Woodside Energy Group’un açık deniz gaz platformlarında çalışan işçilerin üye olduğu sendikalar dün grev kararı aldıklarını duyurdu. Sendika 2 Eylül’de greve başlanabileceğini belirtti. Grev tehdidi enerji piyasasını sarstı.

Avustralya’nın en büyük LNG tesisini besleyen Kuzey Batı gaz platformlarındaki ücret ve koşullar konusunda Woodside ile işçiler arasında uzun süredir bir anlaşmazlık yaşanıyordu.

Avustralya Denizcilik Sendikası ile Avustralya İşçi Sendikasını birleştiren Offshore Alliance, konu ile ilgili paylaştıkları Facebook gönderisinde grev kararının işçiler tarafından onaylandığı belirtildi.

LNG PİYASASINI SARSABİLİR

Aynı zamanda Chevron’un LNG tesislerindeki işçileri de temsil eden Offshore Alliance, bu şirketlerde çalışan işçilerin de grev oylamasına başladığını belirtti. Bu şirketlerde ilk sonuçlar perşembe gününe kadar açıklanacak.

Woodside ve Chevron’un tesisleri birlikte küresel LNG pazarının yaklaşık yüzde 10’unu karşılıyor. Olası bir greve ilişkin endişeler ise Avrupa gaz fiyatlarında oynaklığı artırıyor.

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