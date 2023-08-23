Avrupa’da ekonomik aktivitede gerileme işareti
Euro bölgesi bileşik satın alma yöneticileri endeksi ağustosta 47,0 ile beklentilerin altında kaldı.
Euro Bölgesi ekonomisinin durumu hakkında gösterge kabul edilen bileşik satın alma yöneticileri endeksi (PMI) ağustos ayında beklentilerin altında 47 seviyesine gerileyerek Almanya başta olmak üzere Euro bölgesi genelinde ekonominin ivme kaybettiğini gösterdi.
İmalat ve hizmet sektörlerini birlikte değerlendiren endeks geçen ay nihai veri 48,6 seviyesinde açıklanmıştı. Endekste 50 puanın üstü büyümeye, altı küçülmeye işaret ediyor.
Reuters anketine katılan ekonomistler öncü bileşik PMI’ın 48,5 seviyesinde olacağını öngörüyorlardı.
Hizmetler sektörü endeksi ağustos ayında 48,3 ile 50,5 seviyesindeki beklentilerin altında, imalat sektörü endeksi ise 43,7 ile 42,6 seviyesindeki beklentilerin üzerinde açıklandı. (REUTERS)